El oficialismo salió a desmentir que Doñate no pueda asumir en el Consejo de la Magistratura

«Este cachivache miente. O es un auténtico burro. El art. 4 de la ley vigente del @cmagistratura ni siquiera exige el título de abogado para ser consejero. La Corte NUNCA declaró inconstitucional esa norma. Y está plenamente operativa. Vaya a estudiar cachivache», le respondió sin pelos en la lengua el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade.

https://twitter.com/rodotailhade/status/1517250322858749953 Este cachivache miente. O es un auténtico burro. El art. 4 de la ley vigente del @cmagistratura ni siquiera exige el título de abogado para ser consejero. La Corte NUNCA declaró inconstitucional esa norma. Y está plenamente operativa. Vaya a estudiar cachivache. https://t.co/htDFKTHuIT — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) April 21, 2022

«Leé, estudiá, no seas macrista. De paso fíjate que no está permitido que un consejero haya sido funcionario de la última dictadura. Por eso vos que te imaginas como consejero a fin de año, no vas a poder asumir», agregó.

Otra que recogió el guante fue la flamante titular del bloque Unidad Ciudadana en el Frente de Todos en el Senado, Juliana Di Tullio, quien expresó: «Tengo un listado que no hago público, por buen gusto, de Consejeros y Consejeras a los que se le ha tomado juramento con menos años de abogados/as y alguno sin matricularse».

Además, indicó que «más allá de la chicana» se alegraba de que la oposición reconociera al bloque de Unidad Ciudadana como «tercera minoría a la que le corresponde la banca en el Consejo de la Magistratura».

Di Tullio también citó a la abogada y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, quien explicó en un hilo de Twitter el error de Fargosi, al tomar un artículo de la ley 24.937 que sufrió múltiples modificaciones y que ahora «no exige para ser consejero más requsitos que los necesarios para ser diputado de la Nación».