El OIEA formalizó la reelección del argentino Rafael Grossi como director general

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) formalizó este lunes la reelección como director general del argentino Rafael Grossi, que seguirá en el cargo cuatro años más, hasta 2027.

«Hoy, mi sentido del deber, de la responsabilidad es aún más fuerte que hace cuatro años», dijo Grossi, quien destacó la labor de una agencia «que actúa en lugar de reaccionar» y que «no se espera a que se le pida ayuda cuando esta ayuda es necesaria», informó la agencia de noticias Europa Press.

En ese marco, afirmó que encara su segundo mandato «con la misma emoción, entusiasmo y pasión» que hace cuatro años, y agradeció la «confianza» depositada en él para encarar un segundo mandato al frente del organismo.

«Intentaré estar a la altura», dijo desde el atril en la Conferencia General del OIEA, que reunió a los 177 representantes de los Estados miembro en Viena, la capital de Austria.

La Junta de Gobernadores es uno de los órganos rectores del organismo para la energía nuclear de las Naciones Unidas y está integrada por los 35 Estados más representativos en el campo nuclear internacional, según una proporción regional y tras haber sido aprobados por la Conferencia General del OIEA.

Grossi tomó juramento como director general en la 67va. reunión del organismo en su sede central de Viena; y es el sexto director que tiene el organismo desde su creación, en el año 1957.

