El padre de un marinero muerto en el Moskva desafía al régimen de Putin difundiendo su versión del naufragio

Uno de los peores golpes que ha recibido Rusia en los más de 100 días que llevamos de guerra en Ucrania fue el hundimiento del Moskva, el buque insignia de la Armada rusa en el mar Negro, que fue atacado el pasado 14 de abril.

La versión oficial rusa es que el barco se hundió debido a un incendio y que solo hubo una víctima y 27 desaparecidos, aunque Ucrania sostiene que fueron sus proyectiles los que hundieron el buque y que los muertos, aun sin conocerse su número con certeza, sumarían varias decenas.

En Rusia se guarda silencio sobre el suceso, pero Dmitry Shkrebets, de 43 años, ha liderado una campaña en solitario por la transparencia y la justicia sobre el destino del buque insignia de la flota del mar Negro.

Su hijo Yegor desapareció en el hundimiento cuando solo era un recluta de 20 años, pero a él le está saliendo cara su protesta: Shkrebets afirma que ha sido interrogado por presuntos delitos de terrorismo después de que funcionarios de inteligencia hicieran afirmaciones «falsas» de que había enviado amenazas de bomba, recoge el Mirror.

No hubo esfuerzos de rescate. Los oficiales huyeron del barco como ratas, los marineros fueron abandonados

«A alguien le pareció que la trágica muerte de mi hijo no me conmocionó lo suficiente, no me causó suficiente dolor, no me causó suficientes problemas», se lamenta.

Las autoridades parecen querer acallarlo después de que dijera: «No hubo esfuerzos de rescate. Los oficiales huyeron del barco como ratas, los marineros fueron abandonados».

La de Shkrebets no es la única voz discordante en Rusia. El exagente de inteligencia Igor Strelkov, de 51 años, ha revelado cómo el buque de guerra fue alcanzado por dos presuntos misiles ucranianos Neptune, uno en la proa y el segundo en la popa «por debajo de la línea de flotación». El Moskva se hundió entre una y tres horas después del ataque, dijo.