El Parlamento de Indonesia aprueba una ley que prohíbe el sexo fuera del matrimonio

El Parlamento de Indonesia aprobó este martes leyes que prohíben cualquier relación sexual fuera del vínculo matrimonial y, en consecuencia, el adulterio y la convivencia de parejas no casadas, en un paquete de cambios del código penal que implican un giro conservador en el país de mayoría musulmana más grande del mundo, lo que ya recibió críticas de ciudadanos y de organizaciones de derechos humanos.

«Hemos intentado hacer lo mejor para acomodar las importantes cuestiones y las diferentes opiniones que fueron debatidas», dijo a los diputados Yasonna Laoly, ministra de Justicia y Derechos Humanos.

«Sin embargo, es el momento de tomar una decisión histórica en las enmiendas del código penal y dejar atrás el código criminal colonial que heredamos», añadió.

Grupos de defensa de derechos individuales protestaron contra las enmiendas que, según ellos, suponen un golpe a las libertades civiles y un giro hacia el fundamentalismo en la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo.

Hace décadas que este país del sudeste asiático debatía una reforma de su código penal, que se remontaba a sus tiempos como colonia de los actuales Países Bajos.

Algunos de los artículos más controvertidos de la nueva legislación criminalizan el sexo pre y extramatrimonial, así como la convivencia de parejas no casadas.

Existe miedo por cómo puede impactar estas nuevas reglas en la comunidad LGTBQ en Indonesia, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido.

