El parlamento del Reino Unido aprobó una polémica ley que prohíbe el asilo a inmigrantes

El Parlamento británico aprobó una polémica ley sobre inmigración, que impide solicitar asilo a los migrantes que lleguen de forma irregular a Reino Unido y que fue duramente cuestionada por la ONU, que advirtió que va en contra del derecho internacional sobre personas refugiadas.

El texto, que recibió hoy luz verde de la Cámara de los Lores, es una iniciativa clave para el primer ministro Rishi Sunak, líder del Partido Conservador, que se impuso la prioridad de luchar contra la inmigración irregular y prometió «detener» las llegadas de migrantes por el canal de la Mancha.

El año pasado, más de 45.000 personas alcanzaron las costas británicas de forma irregular a bordo de embarcaciones precarias. En lo que va de año, lo hicieron más de 13.000, la mayoría oriundos de Afganistán.

Según la nueva iniciativa, que para convertirse en ley necesitará ahora de la firma del rey Carlos III, esos migrantes, como todos los que lleguen de forma no legal al territorio británico, ya no podrán pedir asilo en el país.

Además, el gobierno británico quiere que estos sean rápidamente detenidos y expulsados, ya sea a su país de origen o a un tercer país, luego de que el proyecto oficial para expulsarlos a Ruanda sea frenado por la justicia europea y del Reino Unido.

El proyecto de ley sobre inmigración estuvo bloqueado durante semanas en el Parlamento, ya que la Cámara de los Lores pidió numerosas enmiendas, para restringir las detenciones de menores y para evitar formas de esclavitud moderna, entre otras cuestiones.

Pese a estas modificaciones, la ONU condenó la ley, al afirmar que entra «en contradicción» con las obligaciones del Reino Unido respecto al derecho internacional relativo a los derechos humanos y los refugiados.

El texto tendrá «profundas consecuencias para las personas que necesiten protección internacional«, denunciaron en un comunicado conjunto el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi.

Los migrantes no tendrán «garantía alguna de poder beneficiarse de una protección en el país» al que serán expulsados, denunció la ONU.

UK Illegal Migration Bill, which just passed, is at variance with the UK’s obligations under intl human rights & refugee law and will have profound consequences for people in need of intl protection, @volker_turk & @FilippoGrandi warn. https://t.co/WNE7TEHxPG

Según Naciones Unidas, la ley «crea nuevos poderes de detención muy extendidos, con un control judicial limitado».

En el mismo sentido, la ONG británica Refugee Council manifestó que «es un día oscuro» para la reputación del Reino Unido.

The terrible Illegal Migration Bill has passed all its stages in Parliament and will now become law. It’s a dark day for the UK’s reputation as a protector of human rights and a grave moment for those seeking safety in an uncertain world. But the fight for a fair and humane…

— Refugee Council 🧡 (@refugeecouncil) July 18, 2023