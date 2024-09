El Parlamento Europeo debatirá el reconocimiento de González como presidente de Venezuela con los 27 inmersos en dudas

Venezuela se ha convertido en todo un reto para la Unión Europea, espejo de dudas y divisiones en un momento en el que el país sigue en una profunda crisis. Por lo pronto, la próxima semana el Parlamento Europeo debatirá la posibilidad de pedir que la UE reconozca a Edmundo González, ahora asilado en España, como presidente legítimo del país frente al régimen chavista de Nicolás Maduro. La Eurocámara no tiene potestad directa para ello, y los 27 se encuentran inmersos en remilgos para que no se repita la situación que se dio con Juan Guaidó, reconocido como presidente: ese paso, dicen en Bruselas, no trajo ninguna ventaja ni solución en la práctica.

Bruselas ve «lógico» el asilo que le ha dado España a González, según fuentes comunitarias consultadas por 20minutos que se limitan a repetir lo que ya se sabe: la Unión como bloque y los 27 quieren ver las actas de las elecciones, tanto del lado chavista como del opositor. Si eso no pasa, no reconocerán ninguna victoria en el paso por las urnas. No se moja tampoco el lado europeo sobre los choques que se están dando a nivel nacional, con el Gobierno de Sánchez reivindicando el apoyo a la oposición venezolana y el PP asegurando que solo se trata de una maniobra para ‘quitar de en medio’ a un rival para Maduro, en connivencia con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

No votó a favor el PSOE en el Congreso, que sí reconoció la victoria de González con los votos de PP, Vox y Coalición Canaria, entre otros. Sánchez, mientras, desde China, celebró la medida del Ejecutivo en cuanto al asilo, pero los suyos defienden que no se puede repetir lo sucedido con Guaidó. El presidente sostuvo que España ha tenido «un gesto de compromiso civil» con el opositor, pero llama a que la decisión definitiva sobre el reconocimiento se tome a nivel de la UE «para que esa unidad nos permita tener margen de mediación de aquí a finales de año, para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las urnas por el pueblo venezolano».

La Eurocámara quiere marcar el paso

Por lo pronto, en lo referente a lo comunitario la pelota va ahora -aunque sea de manera figurada- al tejado del Parlamento Europeo. Con el respaldo de los grupos políticos de los populares, socialistas y liberales, se ha impulsado un debate con el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, y una resolución que se presentará el jueves. El documento que definirá la postura de la Eurocámara refleja las diversas perspectivas dentro de la UE sobre la crisis en Venezuela, conscientes las formaciones políticas de la zozobra de los Estados miembros. Con todo, la líder del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del PPE, Dolors Montserrat, cree que la Eurocámara tiene que seguir «el ejemplo» del Congreso de los Diputados.

González publicó el lunes una carta en la que agradeció al Gobierno español la protección que le había brindado y explicó que había tomado la decisión pensando en su familia y en Venezuela. «Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido», trasladó en una carta compartida en sus redes sociales.

Desde el Servicio Europeo de Acción Exterior el mensaje no ha cambiado. «La Unión Europea mantiene desde hace años una postura firme respaldando la vía electoral y democrática como la única solución a la crisis venezolana. Por eso hemos puesto todas nuestras herramientas políticas y diplomáticas al servicio de ese objetivo, incluyendo nuestra Misión de Observación Electoral a las elecciones municipales y regionales de 2021, cuyas recomendaciones continúan siendo un referente para la sociedad civil y la oposición en Venezuela», resumió el Alto Representante, Josep Borrell. «Si no ha habido Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en estas últimas elecciones presidenciales es porque las autoridades venezolanas nos retiraron la invitación», recordó.

Desde la UE reconocen, además, que la oposición ha dado pasos que el chavismo no. «La oposición, más allá de un gran esfuerzo de coordinación, organización y movilización en defensa del voto, ha actuado con transparencia», añaden desde Bruselas. Gracias a la presencia de casi 90.000 testigos de mesa de la oposición en los centros de votación «y a la valentía y espíritu democrático de los venezolanos», han conseguido escanear y registrar más del 80% de las actas electorales certificadas expedidas por las máquinas de votación, las digitalizaron y publicaron, matizaron. Eso sí, la UE quiere todas las actas publicadas, de un lado y de otro. Solo en ese escenario tomará una decisión.