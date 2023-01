El Partido Conservador separó a un diputado que comparó la vacuna Covid con el Holocausto

El Partido Conservador del Reino Unido informó este miércoles que separó de sus filas a un diputado que afirmó que el proceso de vacunación contra el Covid-19 es “el mayor crimen contra la humanidad desde el Holocausto”.

“La información errónea sobre la vacuna causa daños y cuesta vidas; por lo tanto, aparto de la disciplina del partido a Andrew Bridgen con efecto inmediato, a la espera de una investigación formal”, dijo el jefe de la bancada conservadora, Simon Hart.

A juicio de Hart, la opinión de Bridgen “cruzó una línea” de ofensa como no había sucedido con ninguna de sus frecuentes críticas a la vacunación.

Andrew Bridgen loses Tory whip after claiming Covid jab ‘biggest crime against humanity since the holocaust’ https://t.co/ZX7uYZ2Qzs

“Debemos estar orgullosos de lo que se logró” en materia de combate al coronavirus, subrayó Hart, según la agencia de noticias Europa Press.

Tras la decisión del Partido Conservador, Bridgen pasó a ser legislador independiente en la Cámara de los Comunes, según la televisora británica Sky News.

El primer ministro, Rishi Sunak, expresó su “condena rotunda y en los términos más enérgicos” a la declaración de Bridgen y consideró que “es inaceptable establecer esos vínculos y usar un lenguaje como ese”.

Andrew Bridgen MP has now deleted this disgusting tweet. Let it live on in infamy. pic.twitter.com/tV4nnfS3JI

— Otto English (@Otto_English) January 11, 2023