el Partido Demócrata celebró triunfos electorales vinculados al aborto

El Partido Demócrata estadounidense triunfó en elecciones en varios estados vinculadas al derecho al aborto, en una señal, de cara a las generales de 2024, de que puede ganar carreras en estados clave vinculadas a la interrupción del embarazo.

En uno de los comicios seguidos con mayor atención, los electores de Ohio aprobaron consagrar el aborto en la Constitución del estado, que es considerado un microcosmos del país y una campo de batalla crucial en cualquier elección presidencial.

Señal de la importancia de esta cuestión para la campaña de 2024, en el estado conservador vecino de Kentucky, el gobernador demócrata Andy Beshear consiguió en paralelo su reelección tras hacer del derecho al aborto uno de sus caballos de batalla.

Además, un demócrata obtuvo un asiento vacante en la Corte Suprema del estado de Pensilvania luego de hacer campaña con defender los derechos abortivos.

En el estado de Virginia, en tanto, los demócratas tomaron control total de la Legislatura estatal, lo que impedirá al gobernador republicano, Glenn Youngkin, aprobar nuevas restricciones al aborto.

Las victorias no serán suficientes para que los demócratas se sientan seguros de cara a las elecciones presidenciales de 2024, según analistas, pero dan una imagen del estado del electorado a un año de las decisivas generales.

Aunque tienen implicaciones importantes en todos esos estados y brindan una instantánea de la política estadounidense de cara a 2024, ni el presidente Joe Biden ni su probable retador, el expresidente Donald Trump, estaban en la boleta esta vez.

En Ohio, el «Sí» a incorporar una enmienda a la Constitución estatal que afirma el derecho a «tomar y llevar a cabo sus propias decisiones reproductivas» se impuso con un 55% de los votos, dijeron las autoridades electorales, informó la agencia de noticias AFP.

La noticia se acogió con una explosión de alegría en una concentración de la coalición favorable al derecho del aborto en Columbus, la capital de este estado del Medio Oeste controlado por los republicanos y que Trump ganó en 2020 por ocho puntos.

Ohio se une así al grupo de estados, tanto progresistas como conservadores, que el año pasado votaron sistemáticamente a favor del derecho a la interrupción del embarazo, para sorpresa de los republicanos.

Biden, relegado en los sondeos frente a su antecesor Trump, se apresuró en celebrar los resultados y aprovechó la oportunidad para instar a hacer donaciones a su campaña.

«A través del país esta noche, la democracia ha ganado y los trumpistas han perdido. Los electores eligen. Los sondeos no. Ahora, todos juntos para ganar el próximo año», escribió en la red X.

Tonight, Americans once again voted to protect their fundamental freedoms – and democracy won.

In Ohio, voters protected access to reproductive health in their state constitution. Ohioans and voters across the country rejected attempts by MAGA Republican elected officials to…

— President Biden (@POTUS) November 8, 2023