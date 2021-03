Luego que el presidente Alberto Fernández asumiera al frente del PJ, el senador José Emilio Neder destacó en Radio Panorama la importancia de este gesto al tiempo que realizó un balance de la actualidad política del país.

El senador José Emilio Neder mantuvo un diálogo con Radio Panorama durante el cual valoró la asunción del presidente Alberto Fernández en la presidencia del Consejo del Partido Justicialista a nivel nacional en un acto del que participó ayer y donde se lo confirmó además como consejero titular del partido.

“El partido político es la herramienta fundamental de la democracia, desde donde se arman los proyectos que la gente evalúa luego con el voto. El PJ lleva una doctrina en sus bases, es uno de los partidos más organizados de la Argentina, si no el más, y siempre tuvo una conducta política que ha podido llevar adelante lo que representa en el marco de la democracia. Es muy importante que el presidente asuma el liderazgo, es un cargo que referencia desde el cargo que ocupa”, expresó.

Neder destacó que el presidente “tiene el apoyo político de el Frente de Todos” poniendo de relieve la importancia de construir unidad política.

“No es solo dar una imagen de cohesión, es lo que ocurre en la realidad. Por la unidad pasa la construcción de poder lograr un proyecto de país que le sirva a los argentinos y a la Nación” consideró al tiempo que valoró que “un funcionario gobierne militando desde su partido”

Finalmente, consultado en torno a la realización o no de las PASO, señaló que “muchos no queremos que se realicen por la pandemia. Día a día se irán tomando decisiones, no quiero aventurarme a decir algo de lo que no tengo seguridad”.