«El paso de Grabois por Trelew dejó un mensaje discriminador e ignorante que hace mucho daño» – NCN

El Diputado Nacional Ignacio «Nacho» Torres rechazó las polémicas declaraciones del dirigente social Juan Grabois, quien visitó la ciudad de Trelew y se refirió a los trabajadores petroleros de manera despectiva.

«Las declaraciones de Grabois son un caso más donde una persona de Buenos Aires viene y nos quiere a explicar quiénes somos los Chubutenses» dijo Torres, y agregó «Su ignorancia nos hace mucho daño, porque solamente visitó Trelew, y critica desde el valle a Comodoro y la región sin ningún fundamento, argumentando desde su propia imaginación«.

La llegada de Grabois se anunció con bombos y platillos en los medios de comunicación, sin embargo, su agenda de trabajo no fue muy clara. En ese sentido, el Diputado expresó que "Evidentemente vino pasear al valle, y no está mal, pero podría informarse antes de hablar porque nos guste o no hay gente que lo sigue, y en este caso, siguen un mal ejemplo".

Por otro lado, el legislador nacional indicó que «Esperaba algún comunicado del INADI repudiando las declaraciones de Grabois, pero supongo que al ser oficialista goza de los privilegios que tanto rechazamos y que están en discusión estos días«.

Finalmente Torres manifestó que «Estos mensajes de dudosos dirigentes que toman conocimiento público son peligrosos, porque se apoyan en el odio, la estigmatización y discriminación, y todos sabemos que eso sigue generando grietas infundadas e injustas en la sociedad«, y agregó; «Para los Chubutenses la actividad petrolera es un orgullo, somos el motor energético del país y desde hace 114 años que el sector garantiza trabajo y progreso«.