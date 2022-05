el penal que no le dieron a River a instancias del VAR

A pesar del choque, el contacto y la caída, el árbitro Fernando Espinoza decidió que no había sido infracción. Inmeditamente tras el atropello de Marinelli contra Palavecino, todos los jugadores de River reclamaron fervientemente penal pero el juez no dio a lugar. Inclusive Gallardo desde el banco de suplentes pidió una revisión.

Lo que terminó siendo muy llamativo es que desde la cabina del VAR, donde estaba a cargo Ariel Penel, no fue convocado para que al menos Espinoza vuelva a ver la jugada. Desde el predio de AFA en Ezeiza decidieron que no era penal para River.

El «Muñeco» no quiso entrar en polémicas luego y en conferencia de prensa no manifestó excusas: «Observé la repetición y está muy bien que el árbitro no lo haya validado. Fue un acierto suyo».