El pensar como agresión

Una de las máximas que siempre me parecieron cruciales para mi conducta, es que debía ser extremadamente respetuoso con las personas y riguroso con las ideas.

Esto es: distinguir quien lo dice, de qué dice.

Esto me ha permitido evitar la falacia de la autoridad. No importa cuánto prestigio, poder, éxito o dinero tenga una persona, siempre puede decir algo que es falso, incorrecto o inexacto. Pero también, me ha permitido descubrir la verdad de una afirmación, formulada por la más pequeña o humilde de las personas con las que he interactuado.

He vivido tres situaciones recientes, que han puesto en evidencia que para algunas personas, la rigurosidad del pensamiento es vivida como una falta de respeto personal:

a) en el Hospital Piñeiro se pintó encima de un mural en el pabellón de obstetricia, obra de la artista plástica Liset Feider, que mostraba un niño en gestación, porque los sectores abortistas del hospital lo consideraron “agresivo” para las pacientes que iban procurando un aborto (publicado en instagram por buenadata);

b) en una clase de pregrado de medicina, en la que pregunté si estarían dispuestos a practicar un aborto de un niño en gestación de 20 semanas, si la madre alega que se dio cuenta que no hubo sexo consentido en la gestación, a lo que más de la mitad de los alumnos respondieron afirmativamente. Una alumna consideró que mi pregunta era “agresiva” cuando pregunté si a las 36 semanas de gestación modificarían su posición;

c) en el documental “What is a woman?” de Justin Folk, el Prof. Patrick Grzanka, de la Universidad de Tennessee (del Programa Interdisciplinario en Mujer, Género y Sexualidad, del departamento de Psicología) considera agresivo plantearse la pregunta sobre “¿Qué es la verdad?” y muchos otros entrevistados amenazan con terminar la entrevista ante la imposibilidad de contestar con simpleza a una pregunta directa. (Claudia Piñeiro, Infobae, 22 de Octubre de 2022)

Si consideramos tan agresiva la realidad que necesitamos ocultarla; si consideramos agresivo cuestionarnos las premisas por las que tomamos decisiones y consideramos agresivo preguntarnos por los fundamentos de nuestras afirmaciones, es que consideramos agresivo pensar.

Porque el pensamiento, la idea formulada como palabra interna y expresada en el diálogo, el encuentro con el otro a través de la razón, tiene como objetivo conocer la realidad.

Definimos como verdad aquellas afirmaciones que resisten ser contrastadas con la realidad, las que se desmoronan son afirmaciones incorrectas.

La realidad puede ser vista desde tres perspectivas: objetiva (la realidad es lo que es distinto de uno); subjetiva (la realidad es lo que uno siente) e intersubjetiva (la realidad es una construcción cultural entre sujetos).

Si uno quisiera simplificar (porque lo que entendemos por realidad humana está conformada por las tres perspectivas siempre) se podría afirmar que la realidad objetiva es fundamentalmente el objeto de estudio de las llamadas ciencias duras: física, química, biología. La realidad subjetiva es objeto de estudio de la psicología y la teología. La realidad intersubjetiva es objeto de estudio de las artes, la lingüística, la sociología, la historia y la antropología.

Ahora, en todos los casos, el camino riguroso del pensamiento indaga sin temor.

Considerar que el otro nos agrede es la contracara de decir me intimida o me atemoriza.

Si pensar te atemoriza, entonces temes analizar lo que piensas y las razones que te llevan a actuar. Es muy probable que en esas circunstancias actúes irracionalmente y pienses superficialmente.

Nunca podré agradecerles lo suficiente a mis maestros, muchos de ellos curas, es verdad que franceses, la libertad de pensamiento en la que me formaron.

Ninguna pregunta incomodaba y cuando las explicaciones no satisfacían, debíamos ir en la búsqueda de una respuesta que nos satisfaga y, si no la encontrábamos, no debíamos cesar de buscarla.

Si cuando sos joven y lleno de bríos no te embarcas en esa aventura de pensar; si cuando tienes que tomar decisiones difíciles no te sumerges en la angustia mayéutica (paridora) del autoconocimiento; si eres capaz de sentarte en la cátedra, pero no tienes la valentía de cuestionarte lo que crees que sabes, entonces ¿Cuándo lo harás?

Porque eso es la vida y eso es la libertad: una búsqueda permanente de la verdad. Esto no te da seguridad de encontrarla, pero expresa la sed insaciable de hallarla, y quizá te humanice un poco más, la humildad de tu ceguera y la evidencia de tus yerros.

Lo otro, como dice la canción, es durar y transcurrir, que no es lo mismo que honrar la vida (Honrar la vida, de Eladia Blázquez).

Ernesto Gil Deza es Director de Investigación y Docencia Instituto Henry Moore Director de la Carrera de Oncología, Universidad del Salvador. Miembro de la Academia de Ciencias de la Salud de Tucumán.