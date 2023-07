<p>Los <a href="https://www.20minutos.es/minuteca/ovnis/" title="OVNIS">ovnis </a>y la vida extraterrestre vuelven a ser noticia. En una audiencia de cuatro horas, los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes del Congreso de <a href="https://www.20minutos.es/minuteca/ee-uu/" title="EE UU">Estados Unidos</a> escucharon este pasado miércoles el testimonio de tres exmilitares acerca de las <b>actividades del gobierno americano con objetos de otros mundos</b>. </p><p><b>David Grusch</b>, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, llegó a contar bajo juramento que <b>el <a href="https://www.20minutos.es/minuteca/pentagono/" title="Pentágono">Pentágono </a>lleva décadas trabajando y experimentando con fenómenos aéreos no identificados</b> (UAPs) de procedencia <a href="https://www.20minutos.es/minuteca/alienigenas/" title="Alienígenas">alienígena</a>.</p><p>Estas declaraciones han sido<b> desmentidas </b>por el gobierno estadounidense. Susan Gough, portavoz del<b> Departamento de Defensa</b> americano, ha explicado a <a href="https://www.foxnews.com/us/pentagon-denies-secret-ufo-retrieval-program-after-whistleblower-bombshell" target="_blank">Fox News Digital</a> que <b>no hay </b>"<b>información verificable </b>para corroborar las afirmaciones de que existan programas relacionados con la posesión de materiales extraterrestres". </p><p>Con todo, sí que existen <b>documentos clasificados del gobierno</b> sobre ovnis y alienígenas, motivo por el que se convocó la audiencia en el Capitolio. El senador <b>Chuck Schumer</b> ha manifestado a <i><a href="https://archive.ph/645W7#selection-419.0-423.61" target="_blank">Wall Street Journal</a> </i>la importancia de la desclasificación de estos documentos: "Será muy útil para el pueblo estadounidense ver exactamente lo que hay allí. Porque de lo contrario, <b>habrá todo tipo de rumores circulando</b>".</p><p>El famoso 'ufólogo' suizo <b>Giorgio Tsoukalos</b> ha compartido en su perfil de Twitter una extensa reflexión sobre la información destapada por Grusch, asumiendo que sus declaraciones son ciertas: "A menos que todos hayamos sido engañados por un grupo de locos, el<a href="https://www.20minutos.es/minuteca/la-tierra/" title="La Tierra"> Planeta Tierra </a>ha aprendido que <b>no somos los únicos seres inteligentes en el Universo</b>. Es ridículamente emocionante".</p><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Disclosure just happened. We are not alone. We have never been, alone.<br /><br />United States Air Force officer David Grusch just stated under oath in a public hearing in front of distinguished Members of Congress that the U.S. is in possession of multiple (not one) non-human…</p>— Giorgio A. Tsoukalos (@Tsoukalos) <a href="https://twitter.com/Tsoukalos/status/1684277432411623424?ref_src=twsrc%5Etfw">July 26, 2023</a></blockquote> https://platform.twitter.com/widgets.js<p>El 'ufólogo', protagonista de un icónico 'meme' con varios años de antigüedad, ha tuiteado una nueva versión del chiste, en la que aparece escrito<b> "Os lo dije"</b>.</p><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/XTfqWz9bzA">pic.twitter.com/XTfqWz9bzA</a></p>— Giorgio A. Tsoukalos (@Tsoukalos) <a href="https://twitter.com/Tsoukalos/status/1684374439969050626?ref_src=twsrc%5Etfw">July 27, 2023</a></blockquote> https://platform.twitter.com/widgets.js





