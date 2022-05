El ministro Cafiero resaltó la capacidad de liderazgo del Presidente Prensa JGM 565

El canciller Santiago Cafiero afirmó que el peronismo «es una construcción colectiva» que busca «resolver las asignaturas pendientes que tiene el país», y consideró que el presidente Alberto Fernández tiene «la vocación de encabezar un proyecto de transformación».

«El peronismo no construye sus candidaturas desde las personas o desde individuos. Busca que las construcciones colectivas se impongan. Lo fundamental es que el rumbo económico continúe dando resultados y que se resuelvan las asignaturas pendientes. Ahí van a estar ancladas las posibilidades de que el Presidente vaya a la reelección», expresó Cafiero en declaraciones a Radio con Vos.

El jefe de la diplomacia argentina planteó que la vocación personal del mandatario es «estar siempre dispuesto a encabezar un proceso de transformación en Argentina», aunque también sabe que forma parte de «una construcción colectiva».

«Yo desearía que el Presidente vaya a la reelección, pero el Frente de Todos (FdT) es una construcción colectiva y se va a nutrir en la medida que se puedan cumplir los compromisos de 2019 y se hayan resuelto los problemas distributivos que arrastramos de la doble crisis que heredamos como consecuencia de la deuda que dejó (Mauricio) Macri y la pandemia de coronavirus», señaló.

Por otra parte, el Ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que el acto encabezado por Alberto Fernández y convocado por la UOCRA en Esteban Echeverría «estuvo colmado» y consideró que lo principal fue destacar «la recuperación del empleo de la construcción después de la pandemia», por parte uno de los sectores «que más creció» en los últimos meses.

«No pude ir, pero lo que vi fue un acto muy festivo de reconocimiento a una economía que se está recuperando y a un programa que está generando crecimiento y empleo. Como dijo el Presidente, aún sigue habiendo asignaturas pendientes de las que nos estamos ocupando», subrayó.

Y añadió que «el modelo económico fue muy efectivo para recuperarse de la pandemia», pero que el debate radica en decidir «cuál es el mecanismo más efectivo para la distribución».

«A pesar de que todos pronosticaban que iba demorar dos, tres y hasta cuatro años en recuperar la caída de nueve puntos que hubo en 2020, al año siguiente crecimos 10,3. Lo logramos en 12 meses», enfatizó.

En tanto, lamentó que la interna se lleve «muchos de los flashes» en la cobertura de los medios de comunicación, y estimó que el foco debería ponerse «en los compromisos y metas alcanzadas» por la actual gestión de gobierno.

«El presidente se comprometió a que vuelvan los medicamentos gratuitos para los afiliados de PAMI y eso se logró, pero eso no se ve. No está en los diarios, pero es una realidad en los bolsillos de los jubilados de PAMI. Tenemos varios temas que no son relevados. En los medios está la anécdota de la interna, no es verdad que saque la energía a la gestión, pero quita los flashes de lo importante», puntualizó.