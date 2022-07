El Peronismo gobierna este país por una decisión de esta mujer

cristina ensenada 7.jpg Mario Secco, Cristina Fernández de Kirchner y Juan José Mussi. Captura

«Esta compañera tomo la posta en aquel quiebre. Después de Perón, terminamos siendo la peor ciudad de la Provincia de Buenos Aires. Y entre Néstor y Cristina nos llenaron de alegría y esperanzas, y Ensenada se volvió a industrializar. Pasamos a ser la ciudad bonaerense que más aporta al PBI nacional», admitió el funcionario.

«Lo hicimos con un modelo nacional y popular. Nunca con gobiernos liberales que nos castigaron y nunca pensaron en el gobierno argentino. Por eso, aquellos tarados que votan a sus verdugos creyendo que los van a sacar adelante«, dijo.

Homenaje a Juan Domingo Perón en Ensenada

«Cristina nuevamente nos viene a visitar. La recibimos con todos los honores con que se reciben a una compañera que tenga semejante coraje. Nunca conocí a alguien que tenga tanto coraje«, aseguró Secco.

Y reflexionó: «¿Por qué tanto ataque del liberalismo contra Cristina? Porque no cabe duda de que es la vanguardia del país. Por eso, respeto hacia la Vicepresidenta. Si hoy gobierna el Peronismo es gracias a ella».

SECCO 1200.jpg Captura de TV

En referencia al líder justicialista, el funcionario dijo que, «si bien no lo vi a Perón, nuestros grandes de Ensenada fueron parte de la gesta del 45′. De acá, salió una columna muy grande para pedir por su liberación». Y añadió: «El Movimiento Obrero me enseñó a tener un gran respeto por los derechos que nos dio Perón. Siempre nos educaron para no traicionar, a pesar de que algunos no aprendieron nada«.

“Perón nos iba dando herramientas a los obreros para que nos desarrollemos como ciudad. Hasta que llegó nuestra generación y apareció Néstor Kirchner a llenarnos nuestros corazones, y ahí tuvimos a nuestro Perón. Quedan en el recuerdo e inmortalidad de nosotros», expresó.

mario secco ensenada.jpg Captura

«Vuelvo a invitarlos a revolucionar los corazones por lo que viene, porque el próximo año volveremos a poner un proyecto nacional y popular. No tengan dudas de que lo vamos a hacer. Unidos y organizados hasta la victoria, compañeros. Muchísimas gracias», concluyó Secco.