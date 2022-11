El personal de ambulancias se suma al paro en Inglaterra

El personal de ambulancias de Inglaterra y del servicio de atención telefónica votó a favor de un paro, que se suma a las del personal de enfermería y otros sectores que reclaman aumentos salariales y mejores condiciones laborales.

Miles de encargados de llamadas al 999, técnicos de ambulancias y paramédicos que trabajan para los servicios de ambulancia en el noreste, noroeste, Londres, Yorkshire se declararon en huelga en reclamo de un aumento salarial y mayor cantidad de personal, según el sindicato Unison.

Si bien aún no confirmaron la fecha, es probable que se tomen medidas antes de Navidad, según especulan los medios británicos.

El paro se suma a la del sindicato de enfermeras y enfermeros Royal College of Nursing (RCN), una medida de fuerza histórica en sus 106 años de existencia que se llevará a cabo el 15 y 20 de diciembre.

La secretaria general de Unison, Christina McAnea, reconoció que el hecho de que personal de ambulancias también realice una medida de fuerza, es una «decisión difícil».

Numerosos empleados en sectores públicos y privados, desde abogados hasta personal de tierra en los aeropuertos, realizaron huelgas este año a medida que aumenta el costo de vida en el Reino Unido.

We’re fighting for higher pay, not just for public sector workers, but for everyone. It’s time for us to rise up together and demand this government #EndThePayCrisis

Take action 👉 https://t.co/Lz9Gk3V882 pic.twitter.com/fSEgi1gSLM

— UNISON – UK’s largest union (@unisontheunion) October 3, 2022