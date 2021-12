‘El personal sanitario está empezando a sentirse agobiado’, reveló una enfermera británica

La enfermera Peña Charlón contó a Télam que en su planta ahora tiene cuatro personas que se tienen que aislar durante 10 días porque dieron positivo por coronavirus o la persona con la que viven es positiva. (Foto AFP)

El personal sanitario está empezando a sentirse agobiado por la cantidad de pacientes con coronavirus que está llegando al hospital y están desbordando los servicios básicos primarios y se espera que la situación se complique para después de las fiestas, contó en una charla con Télam una enfermera del King’s College de Londres, el mismo día que Reino Unido informó más de 90.000 contagios nuevos en las últimas 24 horas.

Eva Peña Charlón es española, jefa de planta en Neurocirugía del King’s College Hospital de Londres y está muy preocupada. Si bien las salas de terapia intensiva aún no están desbordadas de pacientes graves de coronavirus, alertó que esto podría aumentar mucho más después de las fiestas.

«La UVI (Unidad de Cuidados Intensivos, ICU en inglés) no está desbordada y hay camas. No estamos desbordados como en la primera y segunda ola, pero los servicios básicos primarios de medicina sí lo están», afirmó.

Explicó que están llegando pacientes con coronavirus y pacientes con otras patologías que además tienen coronavirus y eso los está empezando a afectar porque las plantas de los centros de salud se llenan con mezcla de distintos tipos de enfermedades.

«Otro problema que hemos encontrado es que los sanitarios se están enfermando de coronavirus. Entonces no tienes tantos pacientes graves, pero tienes menos sanitarios, con lo cual al final estamos empezando a agobiarnos», destacó, en referencia al personal de salud. Según la enfermera, en su planta ahora tiene cuatro personas que se tienen que aislar durante 10 días porque dieron positivo por coronavirus o la persona con la que viven es positiva.

Para Peña Charlón, esto es el principio ya que les han informado que en enero se producirá el pico más alto, por eso recordó las recomendaciones del Gobierno de no juntarse con mucha gente en las fiestas navideñas.

«Pero ya sabes cómo es esto. Aquí todo el mundo se va a juntar. Las familias se van a juntar de a 30 personas en Noche Vieja. Los padres con los cinco hijos y los abuelos con los 28 nietos y en enero va a empezar una caída bestial«, advirtió.

«Ya llevamos dos años de pandemia, estamos muy cansados y bueno yo personalmente no me siento con fuerzas de afrontar otra ola de Covid y de tener que volver a trabajar seis días por semana 11 horas al día», se lamentó.

«Vamos a estar mal y lo vamos a pasar mal porque esta cepa es como el sarampión, uno de los virus existentes más contagiosos que multiplica cada 36 horas», expresó.

Respecto a personas no vacunadas que llegan con el virus, aclaró que no tienen un índice muy alto. En ese sentido, contó que también tienen el problema del personal sanitario que no quiere vacunarse y recordó que a partir del abril, los que no se han inoculado por ley se les suspenderá el sueldo.

«Como jefa, tuve que preguntar a los 48 empleados que están bajo mi responsabilidad y seis de ellos no se habían dado una sola dosis porque no creen en las vacunas», recordó.

«Yo entiendo que a nivel personal no creas en ello y no te la quieras dar, pero cuando estás en una pandemia, tu libertad afecta o hace daño a mi libertad de poder pasear por la calle sin máscaras tranquilamente porque todos seguimos las pautas, por ejemplo. Entonces tu libertad se acaba donde pisas la mía, vivimos en una sociedad«, consideró.

De esos seis trabajadores de la salud, cuatro finalmente aceptaron empezar a vacunarse, pero hay otros dos que se niegan y perderán su trabajo. «No solo hay que convencer a los pacientes, sino también a los sanitarios», concluyó.

El lunes, la directora inglesa del sindicato Royal College of Nursing, Patricia Marquis, dijo a la cadena de noticias BBC que en muchos lugares ya están bajo un inmenso estrés y presión, por lo que están empezando a enfermarse ellos mismos con Covid, «pero también agotamiento mental y físico».

El Reino Unido informó este martes otras 90.629 pruebas positivas y 172 muertes en las últimas 24 horas. En cuanto a las vacunas, se aplicaron 897.979 dosis de refuerzo, la segunda cifra diaria más alta.