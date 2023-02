el pez nada de nuevo en las aguas del Sena

Hace más de medio siglo, en 1956, llegó a París un muchacho que luego sería Premio Nobel de Literatura. Era el único hijo de un padre desnaturalizado al que su madre lo instó a darlo por muerto. Él se educó creyéndose muerto, y así rezaba por las noches para que el Dios bendito hiciera que aquel hombre no sufriera en el cielo.

Aquel muchacho que llegó a París para curarse del espanto de haber recuperado a su padre (no estaba muerto: reapareció en el principio de la adolescencia del chico) se había hecho un aspirante a ser como Gustavo Flaubert, un gran inventor de historias a partir de la realidad.

La idea era no sólo imitar o suplantar al gran escritor francés del siglo XIX sino hacer de cada historia que le fuera ocurriendo, como le pasó al autor de Madame Bovary, una interpretación de lo que ocurriera en su casa, en su barrio, o en el mundo. Iba a ser un novelista, ya lo era en realidad.

Pronto ese chico, que había ido con flores a la tumba de su ídolo francés para señalar así su vocación y también su ambición de futuro, se convirtió en un autor literario capaz de contar las historias que vivió en su infancia y en su juventud. Generoso con los otros (con sus maestros peruanos, con su mayor referente francés), leyó todo lo que estuviera a su alcance, trabajó de periodista, se hizo imprescindible en periódicos peruanos, y al fin era, mucho más que una vocación, una realidad.

Este jueves aquel muchacho, este hombre, ahora un adulto que el 28 de marzo ingresará en el año 87, halló en París la ratificación de su vocación francesa. Pues en la capital de la literatura, con la que soñó de chico y con la que sigue soñando, le abrió las puertas de la principal institución literaria del país de Flaubert, de Victor Hugo y de otros grandes próceres del pasado que siguen marcándole el paso a este escritor veterano que a veces llora como un chiquillo, incluso lloró (hablando de Patricia, su esposa entonces) cuando la evocó como la que le resolvía la vida.







Mario Vargas Llosa, junto a los escritores Pascal Ory y Daniel Rondeau, en la ceremonia de incorporación del novelista peruano a la Academia Francesa, en París, el 9 de febrero, 2023. Foto: Emmanuel DUNAND / AFP.

Este chiquillo, ahora un adulto de pelo blanco y manos señaladas por el tiempo, protagonista en su país no sólo como escritor de los asuntos que han pasado allí sino porque una vez (en 1990) quiso ser presidente de la nación, ha recibido en Francia, su lugar más transparente, el homenaje de la Academie Française a su literatura, a su devoción por Flaubert y al hecho cierto de que jamás abandonó su pasión por la sabia sintaxis que aquí aprendió de la música literaria de los autores de este idioma.

El muchacho, ahora un veterano, se sigue llamando Mario, fue Marito, fue también Zavalita, y es para el mundo Mario Vargas Llosa. Su ingreso en un lugar de honor en la fiesta académica francesa es una noticia mayor de su vida. Él recibió esta especie de galardón, una enorme distinción cultural francesa, como si estuviera resucitando como francés.

El antiguo rey de España, don Juan Carlos de Borbón, que lo nombró marqués y que ayudó a que Felipe González lo hiciera ciudadano español cuando fue desposeído de la credencial peruana por Fujimori, quiso estar en la ceremonia y eso convirtió el acto cultural en un momento político del que ya ustedes deben tener noticias porque Clarín estuvo allí.

Este galardón, ser académico francés viniendo de Arequipa y de Piura, y de haber escrito libros que en su gran parte hablan de Brasil, de Perú u otros lugares de América Latina, significa haber tocado hondo el corazón de los descendientes de Flaubert.

En efecto, Flaubert fue desde el principio de sus tiempos el referente de la música de su sintaxis, y esa parte de su biografía no ha sido jamás un elemento del pasado o del olvido, que sigue presente, como permanece también su pasión por una literatura que él considera la más valiente de las literaturas, la que ha marcado su vida, la que lo tiene vivo cultural y anímicamente, como intelectual, como escritor, como ciudadano.

En el acto de esta entronización en la cultura que él admira desde antes de sus veinte años estuve mirándolo como si estuviera leyendo entre sus palabras algunas de las más importantes letras personales de su vida, impuestas como un modo de atrevimiento y de llanto.

Desde aquella infancia difícil en la que el padre ido decidió hacer presente, a sus sucesivos viajes al encuentro del mundo, quizá para olvidar, seguro que para soñar historias que cambiaran las que hubo antes.

El libro en el que Vargas Llosa incluye todos esos episodios que lo hicieron un hombre, y un escritor, fue El pez en el agua, en cuya cubierta primera (1993) aparece triunfante cuando en realidad ese volumen (538 páginas) constituye también, además de la explicación de sus ambiciones de adolescente, en el relato de una derrota peruana.

Me llamó desde Argentina, ese año en que salió ese libro, cuando ya había digerido aquella derrota peruana, historia que ya tenía contada y como superada, preguntándose si podía hablar, al volver a España, con el editor de una firma, Alfaguara, cuyos libros había visto regados por todas las librerías del Cono Sur, mientras que de su libro no había ni rastro.

La persona que recibió la llamada (que era yo mismo, con perdón, entonces a cargo de aquella firma) no podía explicarle qué pasaba con sus lectores en Argentina, por ejemplo, pero que podíamos hablar, cómo no.

Hablamos de pie, en el hotel Palace de Madrid, y allí me explicó de nuevo qué pasó en su experiencia sin éxito con las librerías de Buenos Aires, y me dijo que quizá él podría publicar en aquella editorial que no paraba de tener en el candelero los libros que iban saliendo de sus planchas.

Dijo esto: “Yo me quiero casar con Alfaguara”. Gente más hábil que este cronista lo publicó pronto, y se ve que con mucho éxito, en todas partes, hasta el punto que por primera vez en la historia del mundo editorial hispanoamericano otro libro suyo, La Fiesta del Chivo, se vendió en iguales cantidades en América y en España. Un best seller, como se suele decir.

Leí aquel libro, El pez en el agua, y entendí a Vargas Llosa, al niño, al adolescente, al adulto, y siempre al niño, pues en ese libro singular, como sacado del alma, escribir como quien vomita palabras para entender viejos silencios, y siempre lo he propuesto ante aquellos, como los que no lo leían en 1993 porque no consideraban que fuera ya un hijo de la Revolución, que se sienten renuentes a entender la potencia de su prosa y, también, el compromiso rabiosamente literario que lo llevó, por ejemplo, y no es casual, al sillón Nobel de la Literatura.

Ahora lo he visto en París, con toda su familia, los hijos y su exmujer Patricia, que es su prima, y que acudió a la Ciudad Luz después de ocho años de separación matrimonial para cumplir con el deseo de sus hijos, y del padre de éstos, de estar juntos en este episodio que es también una celebración de años de lucha por la literatura que sigue siendo su modo de vivir.

Lo he escuchado dar su discurso de ingreso en ese mundo académico tan exigente, lo he visto con sus papeles sobre el atril, deletreando en su francés sin tacha nombres propios del mundo de su juventud y de su madurez, Albert Camus, Jean Paul Sartre…, y sobre todo Gustave Flaubert, y he sentido que aquel Marito, el autor de Conversación en La Catedral, Los Cachorros o, por ejemplo, La Fiesta del Chivo, cayó en la vida para ser un escritor y para ser inmortal, categoría en la que lo han hecho ingresar los franceses y que a él le corresponde también porque toda la vida, desde que descubrió que el padre era una amenaza, ha buscado en la literatura, en el llanto o en el fuego de la literatura, estaba la única verdad de las mentiras.

Me fui del acto, junto al Sena, sintiendo que el frío de París por una vez había sido usurpado por la cálida pradera oscura de las noches de Lima por las que él corría llorando cuando descubrió que aquel padre no había muerto y que, además, le iba a amargar la vida.