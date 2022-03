El PJ tiene que entender que se necesita una renovación

Ricardo Sastre: Chubut tiene la ventaja de que viene reacomodando las cuentas y la situación de crisis que atravesó en los últimos años. Con la refinanciación de la deuda, con el pasivo que se achicó mucho en los últimos meses y que favorece también el tipo cambiario para una provincia que exporta tanto con el aluminio, la pesca y el petróleo. Se vislumbra un futuro en el corto y mediano plazo que es mucho más favorable. Está claro que falta por hacer muchas más inversiones. No puede ser que tengamos una provincia tan rica y que tengamos pueblos sin grupo electrógeno. Hay que terminar de dotar de infraestructura a una provincia que merece ser diga de ser vivida y tratar de replicar esos modelos a los que les tenemos sana envidia como los de San Luis o San Juan.

P.: También se habla de replicar el modelo de Madryn, la ciudad de la que fue intendente y donde gobierna su hermano. ¿En qué consistiría?

R.S.: Puerto Madryn creció mucho. Le faltan muchas obras para poder tener la infraestructura que se merece, pero a veces la inversión del estado no va en paralelo con el crecimiento de la ciudad. No obstante eso, se pudo desarrollar muy bien en todo lo relacionado a la pesca, el aluminio y el turismo, con altos índices de empleo. Son todas actividades que se conjugan sin inconvenientes. Por eso, cuando se habla de modelo no significa que se va a replicar el turismo porque la fisionomía de la Provincia no lo permite. Pero Madryn va más allá del turismo. Lo que refleja es la conjunción que se da entre lo público y lo privado, algo que es muy destacable. Los distintos sectores trabajan muy bien con el estado y eso hace que los márgenes de error se achiquen.

P.: ¿Para ganar es necesario diferenciarse del gobernador Mariano Arcioni?

R.S.: Nosotros necesitamos lograr la unidad de todos los sectores. No pasa por diferenciarse de una persona u otra. Lo importante es que los chubutenses entendamos que mientas más juntos estemos sin mirar los escudos vamos a garantizar el bienestar de la gente.

P.: ¿Se puede pensar en un frente que incluya a sectores por fuera del peronismo?

R.S.: No es alocado pensar en sumar a otros dirigentes. Los que militamos dentro del justicialismo tenemos que ser amplios. Con Juan Pablo (Luque, intendente de Comodoro Rivadavia) venimos trabajamos articuladamente con un mapa de cara al futuro. Me parece que más allá de los intereses personales o sectoriales, tenemos que planificar una Provincia a largo plazo.

P.: Sin embargo, la interna del PJ local recrudece a diario.

R.S.: Las autoridades del partido tienen que entender que se necesita una renovación. El trabajo en conjunto da sus frutos más rápido. Y para que eso suceda hay que abrir las puertas del partido y dejar ingresar a nuevos dirigentes.

P.: En las legislativas de noviembre, Juntos logró una de sus mejores elecciones. ¿Si el PJ no se une corre riesgo de perder la Provincia?

R.S.: Creo que si el análisis que sea hace es que esos votos son de Juntos o de determinado candidato, es un error. Fue una elección atípica. Con la pandemia de por medio y un descontento general por medidas adoptadas. Pero en una elección por el ejecutivo se ponen en juego otras cosas que los que estamos acá, las vivimos. Son experiencias que no se tienen a la hora de ocupar una banca en el legislativo.

P.: Mencionó el legislativo. ¿Cómo analiza la puja actual que se da entre Alberto Fernández y el kirchnerismo?

R.S.: A veces hay que escuchar a las partes. Cada uno tiene el porqué. Lo bueno es que nos permitamos coincidir o no. Lo mejor es que el Ejecutivo tenga las herramientas para poder gobernar. En este caso es algo heredado y hay que salir de la mejor forma posible para garantizar que el país pueda reencausarse.