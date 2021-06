«El plan de vacunación fracasó» – NCN

Adriana Cáceres vive desde los 5 años en Pilar y creció en la localidad de Presidente Derqui. Para cuando terminaba sus estudios secundarios ya entendía que ningún modelo político la representa, pero para el año 2007 se acercó a los jóvenes del PRO que comenzaban a transitar el camino de la política argentina.

“Antes de que Mauricio Macri sea electo Jefe de Gobierno de la Ciudad me sume a ellos y me comencé a enamorar de lo que estaban haciendo” resalta en una charla exclusiva con NCN.

Ese amor se consolidó luego, con la gestión de Mauricio Macri en CABA: “Ese modelo es el que me terminó enamorando y el que, entiendo, tenemos que lograr replicar en todo el país” asevera y enuncia “desde ahí no pare”.

Su vida pública continúo como Subgerente Operativa en la Dirección General de Planificación Comunicacional y en 2014 llegó a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como jefa de asesores, coordinando el equipo de trabajo para el desarrollo de proyectos.

Más tarde llegó a Directora en el área de juventud nacional a fines de 2015. Desde el 2020 ocupa una banca en el Congreso de la Nación como Diputada bonaerense representando el bloque de Juntos por el Cambio.

Cáceres no tarda en dejar su mirada respecto a la actualidad del país y la reciente visita del Jefe de Gabinetes, Santiago Cafiero, a la Cámara de Senadores donde presentó el Informe de Gestión número.

“Cafiero debe aún su visita a Diputados” sentencia y argumenta “No debe rendir cuentas sólo donde se sienta cómodo”.

No obstante, la funcionaria, reconoce que lo plasmado fue “más de lo mismo” puesto que durante su exposición lo «único que hizo fue repetir que la culpa son del otro y que esos otros somos los que tenemos que rendir cuentas, parece que se olvida que los que Gobiernan son ellos y es su deber explicar lo que hacen o dejan de hacer, no nuestro”.

Destacó además que el discurso estuvo sostenido en un marcado “insulto hacia los demás, como siempre” y argumenta “Han insultado a los chicos con discapacidad diciendo que no entienden lo que es la Pandemia, a los chicos de edad escolar diciendo que se intercambian los barbijos y hace una semana comparando a la oposición de manera despectiva con los visitadores médicos”.



En este sentido entiende que los problemas que surcan al país se debe fundamentalmente porque “el Gobierno todavía no logra tener una hoja de ruta que pueda encontrar la solución a los problemas de índole social, económico y sanitario que los argentinos necesitamos” al tiempo que lamenta que “tampoco estamos escuchamos una autocrítica por parte del oficialismo sobre el fracaso en todas estas áreas”.

Cáceres entiende que la manera de actuar ante la pandemia fue un “rotundo fracaso” y se explaya: “Claramente el plan de vacunación fracasó y eso es porque, como dijo el mismo Presidente, ellos no creen en los planes. Entonces esta falta de planificación, la constante improvisación, hacen que todos los resultados sean negativos. Faltan vacunas, aumenta el nivel de pobreza, aumenta la deserción escolar por el tema de la virtualidad, aumenta el nivel de desempleo porque aumenta la cantidad de empresas y comercios que tienen que cerrar las puertas. Claramente estamos ante un fracaso en distintas medidas y por eso es importante que rindan cuentas y muestran cual es la hoja de ruta de aquí para adelanta para revertir esta situación”.

Respecto a las vacunas, y la aparente “obsesión” que parece tener la oposición con respecto al Laboratorio Pfizer, la Diputada hace un paréntesis para aclarar que “no se trata de tener la idea fija con un Laboratorio en especial. Lo que desde Juntos por el Cambio se pretendió hacer y se logró, es poner sobre la agenda pública y política un tema del que no se hablaba. El poder discutir el porqué, como país, se rechazan las vacunas, y en este caso poniendo la lupa sobre Pfizer”.

“La Ministra nos dice que “seguimos negociando” y van un año de negociaciones” sentencia Cáceres.

La funcionaria del PRO explica que lo que pide su espacio es que el oficialismo tenga “un plan claro para atacar esta situación y cumplir a rajatabla el mismo”.

“Escuchamos anuncio que en la práctica no se cumplían, hoy los argentinos necesitamos certidumbre y si no le logra explicar porque no se cumplió esa medida, pero de ninguna manera puede ser el implementar el miedo, ese no es el camino. Hoy no podemos hablar más de restricciones, porque eso es un claro ejemplo del fracaso del proceso de vacunación” recalca.

Hablando de autocrítica, la Diputada no cree que desde la oposición no se esté ayudando y exista irresponsabilidad (cuanto menos) comunicacional al enunciar frases como “que la vacuna rusa es veneno” o convocar a marchas anticuarentenas, exponiendo a la gente a posibles focos de contagios. Ella considera que desde Juntos por el Cambio “siempre hubo y hay voluntad de dialogo y cooperación”.



“Durante el 2020 siempre acompañamos cada una de las decisiones que tomaba el Gobierno Nacional, precisamente porque no había un manual entonces, que nos digiera cual es el camino, pero ya estamos a más de un año de esta situación, seguimos tomando las mismas decisiones que nos llevaron al fracaso” dice.

“En el Congreso Nacional sigue estando ese puente de dialogo, pero sin dejar de marcar las posturas que tenemos en lo que consideramos que está mal. Así, con ese consenso, llegamos a sancionar por ejemplo la postergación de las Elecciones” argumenta.

Extraída de la realidad pandémica que azota a la Argentina, Cáceres confiesa que como “tiene ADN amarillo (NR: En clara alusión con el color que distingue al PRO) también lo tengo pilarense”.

En este aspecto detalla sobre su Proyecto de Ley para que la localidad tenga su propia Universidad Pública: “El 27 de mayo de 2020 propuse ante el Congreso de la Nación que nuestros hijos puedan estudiar muy cerca de casa, ahorrando tiempo y recursos. Fuimos los primeros en proponer este proyecto de la Universidad Nacional de Pilar porque la educación nos preocupa y nos ocupa», añadió.

En este sentido, Cáceres, recordó que “el oficialismo sacó el suyo un mes después, y en base de ese consenso del que hablaba antes, empezamos a tener conversaciones, unificamos proyectos y se está tratando en la Comisión de Educación, creemos que el sueño de la Universidad Pública en Pilar pronto se va a hacer realidad”.

Por tanto el Proyecto “podría comenzar a ser discutido en comisión en las próximos meses, donde no solo podría unificarse con el del Frente de Todos sino que incluso fusionarse con una iniciativa que directamente llegue desde el Ejecutivo, en el marco de la creación de 4 Universidades para la provincia”.

Claro que su mirada hacia Pilar no se acota a presentar Proyectos o dejar su presencia en los barrios para hacerse conocer sino que además trabaja en silencio para acumular contactos y guiños de figuras nacionales y locales del espacio en función de una futura candidatura a Intendente (NR: su mandato como Diputada termina en Diciembre de este año).

“Todos los días trabajo pensando en buscar soluciones para la gente, camino los distintos barrios, incluso de manera virtual seguimos estando presente para ser una voz en el Congreso Nacional de la situación local” explica sobre su presente y agrega que “después ya la política definirá donde me toque estar, si a nivel local o nacional, pero si es verdad que amo Pilar y más allá del lugar donde me toque estar, siempre lo voy hacer pensando en mi localidad, trayendo agua para este molino siempre”.



Si bien ahora está abocada al cuidado de su primer hijo, que nació hace pocas semanas atrás, y eso la alejará, al menos un tiempo, de la calle la postergación de las PASO para septiembre y las generales para noviembre le daría tiempo para volver a la carga y terminar de edificar su proyecto.

Sobre el cierre de la charla deja entrever que el “sueño personal” de lograr la intendencia de Pilar “siempre está” aunque, cuidado del mensaje, sentencie que será: “Cuando la política lo decida y al gente lo acompañe”.

El Proyecto de Cáceres sobre Universidad en Pilar

Para NCN por Juan José Postararo