El PP defiende en la UE la lucha contra el cambio climático protegiendo la economía y el empleo con el voto en contra de los socialistas

El Parlamento Europeo ha rechazado este miércoles el paquete más ambicioso de medidas para luchar contra el cambio climático que pretendía proteger la economía, el empleo y evitar la deslocalización de nuestra industria. Ha sido en la votación del paquete europeo Objetivo 55 contra el cambio climático.

El Partido Popular había logrado que en este informe se incluyeran enmiendas que defendían nuestros puertos frente a más cargas fiscales, como ocurría con el de Algeciras provocando que los buques se dirigieran a otros puertos no europeos. O, por ejemplo, que nuestras Islas Canarias, las regiones ultraperiféricas, no vieran encarecidos los precios del transporte marítimo, clave para las conexiones entre las Islas y la península. También, con el texto presentado por el PP, se había conseguido que la industria tuviera más tiempo para adaptarse a la economía sostenible y circular.

Otras enmiendas apostaban por energías que posibilitaban no incrementar más el recibo de la electricidad en los hogares. Todo ello, finalmente, no ha podido salir adelante porque el Partido Socialista y Podemos han votado en contra. «El PSOE no ha estado a la altura. Una vez más prima la ideología al interés general. No se puede dar la espalda a las familias, empresas y trabajadores en una votación histórica», ha afirmado la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.

La decisión en el Pleno del Parlamento Europeo, con el «irresponsable» voto del Partido Socialista hace que las negociaciones tengan que volver a empezar en la Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara, provocando que estas medidas que anticipaban soluciones se demoren el tiempo agravando una realidad que no puedo esperar.

Montserrat ha señalado que «damos un paso atrás pero que a nadie le quepa duda que cuando se vuelva a debatir el Pacto Verde, el Partido Popular volverá a estar a la altura como lo ha estado«.

Además ha lamentado que no saliera adelante la enmienda del EPP donde se pedía no reducir el 100% de los automóviles de combustión en 2035 sino el 90%, algo de gran importancia para un país, como España, donde el sector del automóvil genera miles de empleos.

En otro informe del paquete Objetivo 55 que sí se ha aprobado, el PP ha conseguido que los vuelos entre Canarias y la península y entre las islas, queden excluidos del coste de derechos de emisión para no perjudicar a las regiones ultraperiféricas, gracias a una enmienda presentada por el eurodiputado canario, Gabriel Mato.