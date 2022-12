El precio de los alimentos tuvo un aumento interanual récord en el Reino Unido

La inflación en el Reino Unido se aceleró fuertemente hasta 12,4% en noviembre a causa de los aumentos en el precio de los alimentos, una tasa por encima de la media de tres meses del 11,5%, la más alta hasta entonces registrada en esa categoría, según registros de la asociación comercial de referencia para las empresas minoristas, British Retail Consortium (BRC).

Los precios generales de las tiendas ahora son 7,4% más altos que en noviembre pasado, frente al 6,6% de octubre, lo que marca otro récord desde que comenzaron los registros del BRC en 2005.

La novedad se conoce cuando una parte de los británicos están preocupados por poder pagar la cena de Navidad, según una investigación del Ejército de Salvación.

Su encuesta sugiere que las personas planean usar artículos de los bancos de alimentos para su comida festiva.

El índice de precios de compra BRC-Nielsen IQ muestra que la inflación de los alimentos frescos aumentó aún más, al 14,3%, frente al 13,3% del mes pasado, impulsada particularmente por el costo de la carne, los huevos y los productos lácteos.

Los precios del café también se “dispararon” a medida que los altos costos de los insumos se filtraron a través de las etiquetas de precios, mientras que los regalos de Navidad se volverán más caros que en años anteriores con los equipos deportivos y recreativos experimentando aumentos particularmente altos, dijo BRC.

📈The latest #SPI monitor is out today, showing no sign of relief for consumers.

Shop price inflation rose to a record high of 7.4% in November, with food inflation surging to 12.4%, also the highest since records began. pic.twitter.com/oMjzKlinGE

