El premier británico revirtió su postura y asistirá a la COP27

El primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció este miércoles, en un cambio de postura, queque comienza este domingo en Egipto,

Sunak había dicho que no podía asistir porque estaba ocupado preparando un nuevo presupuesto, luego de la crisis política y el caos en los mercados causados por medidas económicas del breve Gobierno de su antecesora conservadora Liz Truss.

Sin embargo, finalmente decidió concurrir tras las críticas de ambientalistas, de partidos de la oposición y del asesor climático Alok Sharma, que presidió la COP26 el año pasado en el Reino Unido.

Además, también había confirmado su presencia el ex premier Boris Johnson.

La cumbre mundial sobre el clima comenzará a desarrollarse este domingo y se extenderá hasta el 18 de noviembre, el día siguiente a la presentación del presupuesto por parte del ministro de Finanzas británico, Jeremy Hunt.

«No hay prosperidad a largo plazo sin acción sobre el cambio climático. No hay seguridad energética sin invertir en renovables. Es por eso que asistiré a @COP27P la próxima semana» en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh, tuiteó Sunak.



El premier asumido la semana pasada dijo que quería cumplir con el legado de la COP26 celebrada en la ciudad escocesa de Glasgow «de construir un futuro seguro y sostenible».

El giro de Sunak fue recibido con más críticas que elogios.

«Ceder ante las críticas no es liderazgo. El verdadero liderazgo es ocupar su asiento en la mesa» de negociaciones en la COP27, dijo el líder del Partido Laborista, la principal fuerza de oposición, Keir Starmer.

Sharma, quien se había manifestado «decepcionado» tras la decisión inicial de Sunak de no viajar a la COP27, afirmó a través de la red social Twitter que estaba «encantado» de que el primer ministro hubiera cambiado de postura.

Delighted that @RishiSunak is attending #COP27 – completely agree with his comment that “there is no long-term prosperity without action on climate change” https://t.co/dQSaJMuhHv

— Alok Sharma (@AlokSharma_RDG) November 2, 2022