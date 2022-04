El premier británico se reunió con Zelenski en una visita sorpresa a Kiev

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, realizó este sábado una visita sorpresa a Kiev y se reunió con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para demostrar la «solidaridad» de su país ante la invasión de Rusia, informó el gobierno británico.

Jonhson viajó «para reunirse personalmente con el presidente Zelenski, en un gesto de solidaridad con el pueblo ucraniano» y con la intención de «presentar un nuevo paquete de ayuda financiera y militar» a este país, precisó un portavoz del premier.

El jefe de Gobierno británico prometió vehículos blindados y misiles antibuques a Ucrania y celebró la resistencia contra la invasión rusa como «la mayor hazaña del siglo XXI».

«Gracias al decidido liderazgo del presidente Zelenski y al invencible heroísmo y el coraje del pueblo ucraniano, los monstruosos planes del (presidente ruso Vladimir) Putin han sido desbaratados», dijo Johnson, citado en un comunicado de Downing Street.

La embajada de Ucrania en Londres divulgó en redes sociales una fotografía de ambos líderes sentados frente a frente en un despacho, junto a las banderas de ambos países, y agregó en su mensaje la palabra: «Sorpresa».

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.

We’re setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country’s struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022