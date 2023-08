El presentador de la televisión rusa Rossiya 1, Vladimir Solovyov, uno de los rostros más populares de Rusia y conocido propagandista de Vladimir Putin, ha cargado duramente contra España y contra el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

En su programa nocturno, en el que acostumbra a defender la invasión rusa de Ucrania y ataca a todo aquel que considera enemigo del Kremlin, Solovyov ha lanzado duras críticas contra Borrell, a quien responsabiliza de bloquear los acuerdos de paz y de provocar «la muerte de miles de ucranianos».

Russian propagandist Solovyev: "Josep Borrell Fontelles is the enemy of the Slavs, the enemy of Russian people, the enemy of humankind".

Solovyev claims it was Mr. Borrel who started the war.

I think these statements of the Russian propaganda must be shown on Russian TV with… pic.twitter.com/TK5e667H4y

