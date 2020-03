El Presidente agradeció “de corazón” a los obreros que terminan el hospital en La Matanza – Télam

El presidente Alberto Fernández les agradeció “de corazón” a los obreros que están realizando las obras necesarias para terminar el hospital René Favaloro, de Rafael Castillo, en La Matanza, y les pidió “no aflojar” porque “están garantizando la salud de los argentinos que se enfermen” a causa del coronavirus.

“Junto a @FerEspinozaOk y @gkatopodis y Máximo Kirchner recorrimos anoche el hospital René Favaloro de La Matanza, donde los obreros trabajan las 24 horas en tres turnos para que esté listo en 60 días. Les agradezco a todos ellos de corazón por el inmenso esfuerzo. ¡No aflojen!”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

También publicó un video de la recorrida que realizó el lunes por la noche al hospital del sudoeste del Gran Buenos Aires, construido en la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y que el macrismo dejó inconcluso, en el que adelanta que el hospital estará funcionando “en 60 días” para afrontar los casos de la enfermedad infecciosa.

Fernández mencionó que el trabajo se está haciendo junto con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y apuntó que fue el jefe de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, quien le sugirió terminar el hospital.

“Un idea que me trabajo Máximo, la verdad sea dicha: que me dijo ‘mirá, esto está a medio terminar, por qué no nos ponemos las pilas y lo terminamos'”, según contó el jefe de Estado.

La semana pasada, el ministro Katopodis anunció la finalización de este hospital y de otro en Laferrere, también en la Matanza, en el marco de la construcción de otros ocho centros asistenciales modulares de emergencia, que permitirán ampliar en 560 las camas de internación para fortalecer el sistema de salud ante la pandemia.

Esa misma noche, el presidente y Katopodis sobrevolaron en helicóptero ambos hospitales de La Matanza y, ayer Fernández visitó el de Rafael Castillo junto a sus funcionarios, para ver de cerca el desarrollo de las obras, y alentar y agradecer a los trabajadores.

El Ministerio de Obras Públicas informó que el gobierno nacional “reconstruirá ambos hospitales, el de Gregorio de Laferrere, que está muy deteriorado y fue vandalizado; y finalizará lo que falta en el de Rafael Castillo, donde la guardia funciona correctamente”.