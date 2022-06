El Presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo – NCN

Fernández se posicionó a favor de Energía y reaccionó pidiendo la renuncia al ministro.

El escándalo se generó por las as acusaciones que hizo la Secretaría de Energía que administra el kirchnerista Darío Martínez contra el Ministerio de Producción por un presunto off «con mentiras y buscando crear operaciones contra Cristina Kirchner«. En este sentido, el presidente Alberto Fernández apoyó las quejas de Cristina Kirchner sobre el tema y frente a esto tomó la decisión de pedir la renuncia al ministro de Producción Matías Kulfas.

Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Nestor Kirchner. https://t.co/IuEBAdWh4B

Antes de pedir el cese en sus funciones a Kulfas, Fernández realizó un hilo de publicaciones en twitter acerca de uno de los funcionarios que la vicepresidente Cristina Kirchner y el núcleo más duro del kirchnerismo venían cuestionando con mayor rigor

Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente.

No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina

El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad.

— Alberto Fernández (@alferdez) June 4, 2022