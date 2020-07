El Presidente Alberto Fernández les pidió a los bonistas que “ayuden a la Argentina”

Alberto Fernández, presidente de la República Argentina.

El presidente Alberto Fernández pidió “comprensión” a los acreedores para que la Argentina pueda “salir de esta postración”, y ratificó que el Gobierno no puede pagar “más que esto”, al referirse a la última oferta realizada a los bonistas.

“No tengan ninguna duda de que haremos todo el esfuerzo que podamos, pero créanme también que esto es lo que podemos. No podemos más que esto. No es un capricho, es sensatez. Es también no estafar a nuestros acreedores prometiéndoles cumplir algo que por ahí no podemos cumplir, y esa es la compresión que les pido”, enfatizó Fernández.

Al exponer por videoconferencia ante el Consejo de las Américas, el Presidente señaló: “No estamos para discutir con nadie. Estamos para tratar de resolver un problema en términos sensatos. Hemos hecho un enorme esfuerzo y seguimos discutiendo el tema de la deuda aún cuando la pandemia nos sigue pegando, porque queremos resolverlo. Lo que necesitamos es la comprensión de todos”.

El jefe de Estado solicitó a los acreedores que “ayuden a la Argentina a salir de esta postración”, y afirmó: “Confío mucho en que los acreedores entiendan que estamos haciendo un enorme esfuerzo haciendo la oferta que hicimos y que es lo último que podemos hacer”.

Además, advirtió que es “central el sentido de sostenibilidad”, ya que “tenemos que lograr que la Argentina se desarrolle y que la deuda que debemos pagar sea coherente con el nivel de desarrollo que tenemos”. “Necesito que la Argentina de una vez y para siempre termine con esta idea de que cada tanto, periódicamente, estamos discutiendo si podemos pagar o no la deuda que contrajimos”, manifestó.

En sintonía, el Presidente recordó: “Desde 2003 al 2015 todas las obligaciones que contrajimos, y las que no contrajimos, las hemos cumplido. Nosotros no dejamos de cumplir nunca una obligación. Recibimos un país en default, negociamos con los acreedores dos veces, y siempre cumplimos con las obligaciones que tomamos“.

Al referirse al Gobierno del ex presidente Mauricio Macri, cuestionó: “El Gobierno que me precedió no pudo cumplir sus compromisos de una deuda que fue muy grande el monto y se tenía que pagar en un corto plazo. Inclusive, llevó adelante eso que llamaron reperfilameniento, que no era otra cosa más que decir no puedo pagar mis obligaciones”.

“Tenemos el propósito de sacar al país del default. Lo estamos haciendo con mucha seriedad porque para nosotros esa deuda es un gran condicionante. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos pensando en un modelo de desarrollo que no postergue más gente”, detalló el Presidente.

Respecto de su plan económico, el Presidente planteó: “Muchas veces me preguntan cuál es el plan y yo digo que los planes que la Argentina ha tenido en los últimos años han sido todos un fracaso. Dos planes presentó el Gobierno de Macri y terminaron naufragando“.

“Sé que estoy diciendo esto en un momento donde la Argentina tiene que hacer una gran inversión fiscal, como todo el mundo, para sacar de la postración en la que la pandemia dejó a la economía”, señaló.