El Presidente anunció un bono de $6.500 para los trabajadores de la Salud

Luego de haber dicho que el sector de Salud se había relajado, el presidente Alberto Fernández agradeció hoy públicamente al personal de salud expresando que hacen “un enorme esfuerzo” en el marco de la segunda ola de Covid-19 que afecta al país.

En ese sentido, para volver a establecer un lazo de confianza y cooperatividad, el Primer Mandatario anticipó que como reconocimiento “en los próximos tres meses vamos a sumarle a sus ingresos la suma de $6.500 mensuales”.

En ese sentido, el anuncio fue hecho en un acto en el Museo de la Casa Rosada, donde se informó sobre una inversión de $10.155 millones para ampliar la Red de Emergencia Sanitaria Federal con 134 nuevas obras, que con las 128 anteriores suman un total de 262, e intervenciones que permitirán incorporar 1.415 camas.

Al respecto del bono a los trabajadores sanitarios, el Jefe de Estado detalló que los ayudará “a sobrellevar un mayor esfuerzo, sin ninguna duda. Hemos incluido a 100 mil trabajadores más de aquellos que lo cobraban en octubre de 2020 con lo cual se aumenta un 15% la cantidad de personas que van a recibirlo y sumarán en total 740 mil personas del sistema de salud”.

Sobre esto señaló que “mi única preocupación es cuidar la salud de los argentinos, es lo único que me preocupa y que me impulsa en las decisiones que tomo, que no son decisiones de política económica, ni comercial, ni educativa; son decisiones de política sanitaria avaladas por los datos que la autoridad día a día me hace llegar y escuchando a los científicos, no escuchando a los políticos ni siquiera leyendo encuestas”.

Además, en un momento en el que las chicanas entre el Gobierno Nacional y Gobierno de Capital Federal, el mandatario no perdió la oportunidad y aseveró: “A la hora de educar a nuestra gente, es importante que los maestros estén vacunados. La Ciudad de Buenos Aires es la anteúltima en la lista de provincias con mayor índice de vacunación, y sólo vacunó al 14% del personal de educación. Cuando nos preocupamos por educar a nuestros chicos, tenemos que preservar la salud de los educadores”.