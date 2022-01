El Presidente consideró ‘muy preocupante’ el accionar de la mesa judicial bonaerense

«Si Vidal cree que eso es una acción institucional, yo me rindo», afirmó el jefe de Estado. (Foto: Leo Vaca)

El presidente Alberto Fernández consideró este lunes «muy preocupante» la posibilidad de que la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal haya «mandado» a exfuncionarios «a reunirse con agentes de inteligencia y empresarios para inventar la manera de meter preso a un sindicalista», en alusión a la denuncia por el accionar de una mesa judicial en la provincia de Buenos Aires.

«Que Vidal diga que no estaba al tanto, entonces no sé. Tuvimos una gobernadora que no sabemos qué hacía. Pasaban semejantes cosas entre sus ministros y ella no estaba al tanto, qué notable», expresó el Presidente, en una entrevista con radio AM750.

Tras considerar «muy preocupante» que se hayan direccionado acciones para perjudicar a dirigentes gremiales durante la gestión bonaerense de Cambiemos, Fernández reflexionó: «Mandó (en referencia a la exgoberndora) a un ministro y a un intendente a reunirse con agentes de inteligencia y empresarios para inventar la manera de meter preso a un sindicalista«.

«Si Vidal cree que eso es una acción institucional, yo me rindo», afirmó el jefe de Estado.

Sobre las explicaciones que dio Vidal, diez días después de conocerse la denuncia, en torno a la reunión que involucró a exfuncionarios de su gestión, espías y empresarios, el Presidente agregó: «Esté filmado o no, es un delito. Es un delito, es utilizar a toda la maquinaria del Estado para volcarla en perjuicio de una persona y construir las razones para poder detenerla».

Es que la exmandataria había objetado la legalidad del video en el que se conoció, a partir de la difusión del audio, la defensa de su exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, de una eventual «Gestapo» para perseguir dirigentes gremiales.

«Nadie se preguntó qué hacían tres altos jefes de la AFI. Y un ministro de Trabajo que lo que más quería era una Gestapo para perseguir sindicalistas. Si ella cree que eso es institucional, yo ya no sé más de derecho. Pero ella está mal. Estos son los sótanos de la democracia, yo no le inventé cosas a nadie, no hice una denuncia alocada», argumentó el Presidente.

Sobre este punto, insistió: «No armamos causas contra nadie, no tenemos gente haciendo lobby en los tribunales, no se persigue a nadie. Doy gracias que hayamos puesto fin a ese sistema. Cuando uno ve cómo funcionó eso sólo puede sentir indignación. Si uno es un hombre de derecho sólo puede indignarse».