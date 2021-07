El Presidente convocó a la “épica” de reconstruir Argentina y marcó diferencias con gestión de Macri – Télam

Fernndez con una familia beneficiaria del plan.

El presidente, Alberto Fernndez, convoc a la “pica del da despus” para recuperar la Argentina tras la pandemia de coronavirus, marc las diferencias entre su Gobierno y la anterior gestin de Cambiemos y recomend a los argentinos preguntarse qu tipo de Estado quieren, uno que se “enamora de los funcionarios del FMI” o el que se “planta” para que “no se haga sufrir ms” al pueblo.

“Es el Estado el que hace que una vivienda sea accesible y no el mercado”, expres el Presidente en el partido bonaerense de Merlo, en el primer acto que encabez tras haberse oficializado las listas de precandidatos a legisladores nacionales del Frente de Todos (FdT) el sbado ltimo.

Con un mensaje en el que compar decisiones y polticas de su Gobierno con las adoptadas por Mauricio Macri en la gestin anterior, Fernndez llam a ser parte de “la pica del da despus” de la pandemia y a tener confianza en la “recuperacin” de la Argentina.

En Merlo se entregaron viviendas de un complejo de 375 unidades, que se puso en marcha en el 2014, durante el Gobierno de Cristina Fernndez de Kirchner, pero fue abandonado durante la administracin de Cambiemos.

“Por qu alguien quiere privar a 11 mil familias de sus casas?”, se pregunt el jefe de Estado y aludi as a las viviendas del programa Procrear que no fueron entregadas durante la administracin macrista y analiz que esas obras no fueron finalizadas quiz para que los futuros dueos de las viviendas “no recordaran que haba sido Cristina (Fernndez) quien haba hecho las casas”.

Adems, advirti que durante la gestin anterior se paraliz el “70% de la obra pblica”, con el consecuente impacto en la prdida de trabajo de otros sectores asociados a la construccin.

Cambiemos “dej a la Argentina sin infraestructura” y en este contexto pidi a los argentinos que se pregunten qu tipo de Estado quieren, aquel que recomienda “enamorarse de los funcionarios del FMI” o el que “se planta, se pone de pie y le dice (al Fondo) que no har sufrir ms a los argentinos”.

El Presidente cuestion que al gobierno de Macri por frenar el programa de entrega de viviendas.

“No lo hacemos por una campaa; as nos han criado: somos los hijos de Pern y Evita”, declar y diferenci: “hay formas de ver la poltica y de encarar el futuro”, mientras “algunos casi celebraban las muertes, nosotros hacamos lo imposible por evitarlas y trabajamos incansablemente” para superar la pandemia.

Del acto participaron tambin el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo Territorial y Hbitat, Jorge Ferraresi; y los funcionarios y flamantes precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, entre otros.