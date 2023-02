El presidente de Benfica fustigó a Enzo Fernández por su ida a Chelsea

«La propuesta reapareció dos días antes de que cerrara el mercado y Enzo fue exigente. Le mostramos todas las posibilidades que tenía para quedarse aquí pero no mostró ninguna voluntad para continuar. Creamos la solución para poder permanecer hasta fin de temporada sin perder un centavo», expresó Rui Costa.

Y siguió: «A la hora de almorzar del 31 puse sobre la mesa la propuesta de que lo compren ahora y lo lleven en verano (junio en Europa), bajando sustancialmente el valor de venta. Aun así, el jugador fue completamente negativo sobre seguir en Benfica y aquí es donde las cosas cambian y los fanáticos del Benfica tienen que cambiar conmigo».

«Un jugador que, aun así, no se quiere quedar, no está mostrando compromiso con el club. ¡Incluso sin perder un euro no quería continuar! Fue aquí donde pensé que Enzo ya no podía seguir en Benfica. Tengo que administrar el club y yo, como presidente y seguidor, no quería a Enzo en Benfica», añadió el mandatario del conjunto portugués.

En esa línea, cerró: «Lo que estamos tratando de construir es un equipo comprometido con el club y yo no quería que Enzo vistiera más la camiseta. No voy a llorar por un jugador que no quiere representar al Benfica. Confío en los jugadores que tenemos. El camino es hacia adelante y esta es mi política».