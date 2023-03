El presidente de Irán recibió una invitación para visitar Arabia Saudita

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, recibió una invitación del rey de Arabia Saudita para visitar el país y sellar un acercamiento anunciado este mes entre los dos principales rivales islámicos de Medio Oriente, informó este domingo un funcionario iraní.

Ambos países anunciaron el pasado 10 de marzo su decisión de restablecer relaciones diplomáticas en un plazo de dos meses tras conversaciones mantenidas en China, que ofició como mediador.

In a letter to President Raisi, H.E Salman bin Abdulaziz the King of Saudi Arabia welcomed the deal btw the 2 brotherly countries, invited him to Riyadh &called for strong economic/regional cooperation. Raisi welcomed the invitation&stressed Iran’s readiness to expand cooperation

— Mohammad Jamshidi (@MhmmdJamshidi) March 19, 2023