El presidente de Lituania llegó a Kiev tras anunciar el envío de armas antiaéreas

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, llegó este miércoles a Kiev, la capital ucraniana, en una visita sorpresa, horas después de anunciar el envío de dos sistemas de defensa antiaérea al país, que libra una guerra contra Rusia.

Está previsto que el jefe de Estado lituano se reúna con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en coincidencia con la celebración del 27º aniversario de la Constitución de Ucrania, indicó la Presidencia lituana en un comunicado.

Ambos tiene previsto, además, abordar cuestiones relacionadas con la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en julio en Vilna, la capital de Lituania, así como las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE), entre otras cuestiones, reportó la agencia de noticias Europa Press.

Arrived in Kyiv ahead of the #NATO summit in Vilnius with one main message – Ukraine’s place is in NATO. pic.twitter.com/1HLdB57Xzl

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 28, 2023