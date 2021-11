El presidente de Sudáfrica dijo que las nuevas restricciones de viaje son injustificadas

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pidió este domingo que se anulen las restricciones de viaje impuestas a quienes procedan de un grupo de países del sur del continente africano debido a la aparición de la nueva cepa Ómicron de coronavirus, por considerarlas “injustificadas”.

“Estamos profundamente decepcionados por la decisión adoptada por varios Gobiernos, de prohibir el viaje desde varios países del sur de África tras la identificación de la variante Ómicron”, afirmó el mandatario en un mensaje a la nación.

Ramaphosa opinó que “son medidas total y absolutamente injustificadas, contrarias al compromiso planteado en la reunión de los países del G20 el mes pasado en Roma”, según la agencia de noticias Europa Press.

“Prometieron que se reanudaría el viaje internacional de forma segura y ordenada, de forma coherente con las organizaciones internacionales relevantes como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Organización Marítima Internacional y la OCDE”, recordó.

El mandatario remarcó que la Declaración de Roma del G20 era “un compromiso con el sector turístico de los países en desarrollo” para facilitar “una recuperación rápida, resistente, incluyente y sostenible” de esa actividad.

We will not be defeated by this pandemic. We have already started learning to live with it. We will endure, we will overcome and we will thrive.

God bless South Africa and protect her people.https://t.co/EpfT062cmt

— Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) November 28, 2021