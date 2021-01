«El Presidente deberá recordar que se abrazó a los bancos, no se abrazó a los jubilados» – NCN

“Esta piedra que tengo acá no es un acto chovinista. Me acompaña porque en mi vida me convencí que la democracia no es la violencia, les guste o no. Acá queda apoyada en esta banca, no agravio a nadie. Es un signo de madurez que hoy no haya violencia. Tengo muchos años en el Parlamento, no generalizo. Digo que en la política uno tiene que poner pasión, equivocarse, rectificar. Pero el cinismo es la degradación de la política. Negar la violencia, hacerse aplaudir como justo, es un acto de cinismo”, sostuvo al inicio de su discurso Mario Negri, presidente del interbloque Juntos por el Cambio, bancada que rechazó esta noche el proyecto de movilidad jubilatoria que impulsó el oficialismo.

“Vemos que decidieron nuevamente actualizar las jubilaciones teniendo en cuenta la recaudación impositiva y la evolución de los salarios. No decimos por capricho que no a la recaudación. Es muy sencillo: en 60 años hemos tenido 14 recesiones. Es impredecible la economía argentina y si, además le ponen un tope a la recaudación estableciendo que es sólo la de la Anses, lo que tenemos es la seguridad de que los jubilados van para atrás el año que viene, lo saben ustedes y lo sabemos nosotros” añadió el legislador.

“Me quedo grabado en la retina cuando Alberto Fernández decía en campaña que entre los bancos y los jubilados se quedaba con los jubilados. Decía que “el macrismo se robó la Argentina y nos llenó de Leliqs”. Resulta que ahora hay doble de Leliqs que durante el gobierno anterior. Hay que cuidar mucho la palabra y buscar acuerdos de fondo. El Presidente deberá recordar que se abrazó a los bancos, no se abrazó a los jubilados. En vez de votar hoy 29 de diciembre esta ley contra los jubilados la hubieran votado ayer 28 que era el día de los inocentes”, finalizó Negri.