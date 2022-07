“El presidente está, pero ya no es presidente” – NCN

La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, fustigó al presidente Alberto Fernández y a la vice Cristina Fernández de Kirchner, a quienes considera atrapados en lo que calificó como “un juego sin salida”.

“Esto puede ser más largo o más corto, pero lo cierto es que se agravó sustancialmente cuando Cristina voltea finalmente al presidente.”, dijo la ex diputada nacional en declaraciones radiales.

La líder de la CC-ARI aseguró, además, que “Cristina busca la impunidad”, mientras que el presidente Alberto Fernández, a quien se le vio contento inaugurando unas jornadas de esparcimiento familiar en Tecnópolis este domingo 17, “ya no es presidente”.

“Mi única obsesión ahora es que Argentina ya no transite con no violencia, sino con la máxima porción de no violencia necesaria hasta las elecciones el año que viene. Pero yo ya no puedo excluir la reacción social, ¿está?” advirtió Carrió.

“Porque de la angustia, se pasa a la reacción, y la gente está muy angustiada. Uno recorre los comercios, los pueblos, el comercio no sabe que va a vender, los que producen no saben que van a producir, es decir, la angustia es muy grande. Y creo que ningún análisis está midiendo al pueblo. El pueblo hoy no está reaccionando porque no tiene energía, es un pueblo que está cansado, la Argentina está cansada”, reflexionó Lilita.

Sobre su reunión personal con el ex presidente Mauricio Macri hace 15 días no dio mayores detalles.