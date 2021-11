El Presidente inauguró la sala Dr. David Baigún en la Unidad de Información Financiera

Foto: Presidencia.

El presidente Alberto Fernández participó de la inauguración de la sala Dr. David Baigún, en la Unidad de Información Financiera (UIF), acto en el que se rindió homenaje al prestigioso jurista a quien definió como «alguien muy importante que fue parte de esa generación dorada del Derecho Penal y que tuvo nombres inmensos como Esteban Righi y Raúl Zaffaroni», entre otros.

«Estoy acá por el ‘Tute’ Baigún. Fue alguien muy importante para mí y la verdad él tuvo conmigo una generosidad que voy a recordar siempre», dijo Fernández en la sede de la UIF, Avenida de Mayo 761 de Buenos Aires, y consideró que «más que sobrado el merecimiento de que su nombre le dé nombre a esta sala».

«‘Tute’ no fue cualquiera para alguien como yo, fue alguien importante», explicó el mandatario, y recordó: «Todos nosotros nos criamos leyéndolo y estudiándolo».

En el homenaje a Baigún, quien falleció el 2 de octubre de 2015 a los 89 años, Fernández señaló que el ilustre abogado «fue parte de esa generación dorada del Derecho Penal, que tuvo nombres inmensos», mencionando al exprocurador Esteban Righi y al exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni, entre otros.

«Baigún era un nombre reconocido ya para los que empezábamos la carrera y abrazábamos el Derecho Penal», subrayó el jefe de Estado.

Recordó que Baigún codirigía la revista Nueva Doctrina Penal y lo invitó a Fernández a participar. «Yo trabajaba en Tribunales, me habló y me dijo que tenía que trabajar en Doctrina Penal, y eso me permitió conocer a muchos autores que no conocía, y a muchos argentinos que estaban en el exilio y que mandaban sus artículos a través de esas revistas», reseñó.

«Su calidad docente era maravillosa. Las discusiones sobre sus artículos, quedaron para mí como un valor único», remarcó el mandatario.

Fernández compartió el panel con el titular de la UIF, Carlos Cruz; el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat; la diputada provincial de Santa Fe Matilde Bruera y el profesor de la UBA y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora Marcelo Mónaco.

Participó además de forma virtual el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni. El diálogo fue moderado por la directora de Asuntos Jurídicos de la UIF, Claudia Rocca.

Baigún, graduado en 1970 como doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con calificación sobresaliente, fue profesor titular consulto de Derecho Penal.

Fue director de la carrera de Especialización Derecho Penal de la UBA, Universidad del Comahue, Universidad Patagonia San Juan Bosco, Universidad del Centro, Universidad de Mar del Plata y Universidad de Necochea; y director de la Maestría en Derecho Penal del Mercosur de la UBA.

Además ideó cursos y programas para hacer del derecho algo más razonable y para fortalecer el estado de derecho.

Premio Konex de Platino 2006 en Derecho Administrativo, Tributario y Penal, fue autor también de numerosos artículos, notas, prólogos de libros y otras colaboraciones en revistas especializadas de la Argentina, España y otros países y fue uno de los primeros abogados en ponerse en contacto con Estela de Carlotto durante la última dictadura cívico-militar.