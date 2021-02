El Presidente recibe a la Mesa de Enlace – Télam

Alberto Fernndez mantena desde las 16 en la Casa Rosada una reunin con los integrantes de la Mesa de Enlace de las Entidades Agropecuarias.

Alberto Fernndez encabezaba en la Casa Rosada una reunin con los integrantes de la Mesa de Enlace de las Entidades Agropecuarias, se inform oficialmente.

Fernndez estaba acompaado por el ministro de Agricultura, Ganadera y Pesca, Luis Basterra; el canciller Felipe Sol; el secretario de Asuntos Estratgicos, Gustavo Bliz, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

A la audiencia con el Presidente llegaron los titulares de Coninagro, Carlos Iannizzotto; de la Federacin Agraria Argentina, Carlos Achetoni; de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; y de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, acompaados por los vicepresidentes de cada entidad.

La reunin haba sido agendada por el Presidente luego de que las entidades del campo le solicitaran debatir propuestas sobre cmo estimular la produccin y reducir costos que afectan su precio en gndola, y manifestar personalmente su rechazo ante un posible aumento de retenciones o la aplicacin de cupos a la exportacin de productos primarios.

La reaccin del sector se produjo luego de que el Presidente planteara la posibilidad de aplicar tales medidas para evitar un traslado al consumidor del aumento del precio internacional de productos como la carne, el maz y el trigo para, as, “garantizarle a los argentinos que tengan la comida que necesitan a precios razonables”.

En ese sentido, Fernndez dijo esta semana que no est “contra el campo” sino enfocado en una recuperacin del salario “en trminos reales” despus de una prdida que, en los ltimos cuatro aos, “fue del 20 por ciento”, segn expres durante un reportaje concedido das atrs.

“No pueden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales porque no producen a precios internacionales”

“Lo que tienen que entender los productores es que los pastos no estn dolarizados. La produccin del maz no est dolarizada. No pueden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales porque no producen a precios internacionales”, seal el Presidente durante un reportaje.

La convocatoria del mandatario a los ruralistas se da tambin en momentos en que el gobierno nacional comenz una instancia de dilogo con sectores empresariales y sindicales en procura de alcanzar acuerdos que tengan como premisa lograr la mejora real de los salarios por sobre los precios.

Desde la provincia de Tucumn, Fernndez el martes volvi a referirse sobre el “cuidado a los consumidores” a partir de “garantizar que los precios internacionales no se vuelvan en desmedro de los argentinos”.