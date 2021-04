«El Presidente se convirtió en un barrabrava» – NCN

El diputado nacional por Córdoba, Mario Negri, de Juntos por el Cambio, salió al cruce de los dichos de Alberto Fernández, quien ayer anunció nuevas restricciones ante el avance de la pandemia del coronavirus.

«No podemos tener un Presidente que se enoje y que se convierte en barrabrava», dijo Negri en Twitter.

No podemos tener un Presidente que se enoje y que se convierte en barrabrava. Si hay una segunda ola no hay que repetir errores del 2020. Desde JxC hemos dicho es que hay que ser cuidadoso y equilibrado con las restricciones. Alberto Fernández debería dar confianza, no gritar.

