El Presidente se mostró con el metalúrgico Furlán en medio de la disputa con el kirchnerismo

En medio de la fuerte interna que lo enfrenta con el kirchnerismo, el presidente Alberto Fernández recibió el último jueves en su despacho de Casa Rosada al titular de la UOM, Abel Furlán, un dirigente vinculado al armado sindical que impulsa con Máximo Kirchner pero que tampoco ha descuidado su relación con el jefe de estado.

“Me reuní con Abel Furlán, electo secretario general de la UOM. La actividad metalúrgica creció 18,2% en 2021 y es uno de los motores de la industria. Ambos estamos comprometidos con trabajar para que se refleje en el salario de cada trabajadora y trabajador del sector”, dio cuenta del encuentro realizado el jueves por la tarde, a través de su cuenta de Twitter, el jefe de estado.

Fernández había cultivado una gran relación con el saliente titular del gremio, Antonio Caló, que había reivindicado la reactivación del sector e incluso ha dado impulso, junto al gremio del SMATA, a la creación de la Federación de Gremios Industriales.

Por primera vez, el jefe de estado recibió a Furlán desde que asumió el control del sindicato metalúrgico. Previamente el dirigente había compartido distintos actos con Máximo Kirchner, con quien había trabajado codo a codo en la Cámara de Diputados, al ser presentado en los hechos como parte de la renovación sindical que se alejaba de la conducción cegetista para recalar en una nueva estructura referenciada en el kirchnerismo.

Pero A. Fernández no era un desconocido para Furlán. A fines de marzo había compartido una de las jornadas del Consejo Económico y Social celebrada en el CCK y también la convocatoria para crear nuevos parques industriales en un acto realizado en una fábrica de maquinarias agrícolas, en la localidad santafesina de Las Parejas.

Es que para el relato oficial sobre la recuperación de la actividad económica, los números sobre crecimiento de empleo fabril resultan fundamentales. Además, el jefe de estado se recuesta en los dirigentes sindicales como aliados en su intento por ganar volumen político en la interna del Frente de Todos.

Es claro que Furlán deberá hacer equilibrio en medio de esta puja. Máximo Kirchner lo considera como propio y de hecho, participó en la asunción del dirigente como máxima autoridad de la UOM. «Es verdad que la pandemia nos trajo muchas dificultades pero no nos puede ganar la autocompasión. Hay que construir fuerzas para recuperar el poder adquisitivo del salario. Abel me contaba que un trabajador de la UOM ganaba unos 2000 dólares a fines de 2015 y hoy ganan 900; el compañero (Walter) Correa me dijo que eran 1500 dólares y ahora les pasa lo mismo que a los de la UOM», sostuvo el hijo de Cristina Kirchner en uno de los tantos encuentros compartidos en los que se renovaron autoridades del gremio metalúrgico en los últimos meses.