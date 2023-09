El presidente sirio visita China en busca de fondos para reconstruir su país

El presidente de Siria, Bashar al Assad, inició este jueves una visita oficial a China con el objeto de buscar apoyo financiero para la reconstrucción de su país, asolado por la guerra.

China es uno de los pocos países fuera de Medio Oriente que Assad visita desde el inicio en 2011 de una guerra civil que mató a más de medio millón de personas, desplazó a millones más y dañó la infraestructura y la industria de Siria.

Assad aterrizó en el aeropuerto de Hangzhou, en el este de China, donde asistirá el sábado a la ceremonia de inauguración de los Juegos Asiáticos, junto con otros líderes extranjeros.

Además, mantendrá una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping, que llegará este viernes a Hangzhou y celebrará un banquete con los otros jefes de Estado que asistan a los juegos, entre ellos el rey camboyano Norodom Sihamoni, el príncipe heredero de Kuwait, jeque Meshal Al Ahmed Al Jaber, y el primer ministro nepalí, Pushpa Kamal Dahal, según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

El avión de Air China en el que viajaba fue recibido en la pista con música y artistas ataviados con coloridos trajes, mientras las banderas china y siria ondeaban en el cielo, según imágenes de la cadena estatal CCTV.

Según la presidencia siria, Assad también viajará a Beijing.

Pictures from the official reception for President #Bashar #al–#Assad and First Lady #Asma #al–#Assad‘s arrival at Hangzhou International Airport pic.twitter.com/LC2RKsOGFe

— SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) September 21, 2023