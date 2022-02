“El Presidente tendría que remover a Cristina Caamaño” – NCN

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman afirmó que “el Presidente de la Nación tendría que remover de su cargo” a Cristina Caamaño, “por incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Lo hizo tras el apoyo de la titular de la Agencia Federal de Inteligencia a la marcha contra la Corte Suprema de Justicia, ya que “está convocando a una marcha para destituir a uno de los poderes de la república y el estatuto de su organismo se lo prohíbe taxativamente”.

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, enfatizó que “ella está violando ese estatuto” y señaló que Caamaño “viene cometiendo una serie de desvíos casi delictuales, porque infringir una ley es un delito, y los viene cometiendo como si no pasara nada”. Para el dirigente del PRO cercano a Patricia Bullrich, “ella puede ser operadora del kirchnerismo, puede tener simpatías, es designada por el presidente de la Nación, pero acá me parece que se está pasando de la raya”.

A raíz de estas declaraciones de la titular de la AFI, Milman contó que “estamos presentando en el día de la fecha un proyecto de declaración para pedirle al señor Presidente de la Nación que actúe en función de la violación del estatuto de la AFI por parte de la interventora Cristina Caamaño”.