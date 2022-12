“El Presidente tiene la vocación de ir por la reelección

Aníbal Fernández además consideró que Sergio Massa puede ser candidato, y reiteró que la fórmula del oficialismo saldrá de las Paso. Reprochó la actitud de los kirchneristas que atacan la figura de Alberto Fernández.

El ministro de Seguridad de la Nación y uno de los referentes del peronismo nacional, Aníbal Fernández, remarcó en entrevista con diario El Liberal, que la posibilidad de que Alberto Fernández vaya por su reelección está firme. Al mismo tiempo, consideró propicio que las candidaturas del Frente de Todos se diriman en las Paso, y dijo que hasta Sergio Massa, así como otros dirigentes, pueden postularse.

El funcionario llegó ayer a la provincia y en su calidad de presidente de la Confederación Argentina de Hockey disfrutó del partido de Las Leonas y Los Leones, que disputan el Pro League en el flamante estadio del Polideportivo. Además, hoy participará con el gobernador Gerardo Zamora del cierre del curso de ciberdelito en el Fórum, donde luego presidirá la reunión del Consejo Federal de Seguridad. Por último, a la tarde acompañará el acto de egreso de cadetes de la Policía.

-La vicepresidenta anunció que no será candidata tras ser condenada. ¿Cómo lo impactó?

Yo no voy a opinar de ese tema como dirigente, pero no puedo evitar opinar como cuadro político del peronismo. Cristina es el cuadro político más importante de los últimos 100 años. ¿Realmente está inmersa en un hecho de corrupción? De ninguna manera. Ya lo verán, vamos a tener tiempo de sobra, nos encontraremos otra vez en Santiago, hablando del mismo tema y recordando hasta con una gracia, pero hoy es una tragedia que estén intentando frenar a una dirigente porque inventaron algo que no existe. Esto es muy gravoso.

-Sin Cristina candidata, ¿cómo se deben definir los candidatos del oficialismo? ¿Habrá Paso?

Las Paso nunca estuvieron en duda. Terminaron las sesiones ordinarias y solo pueden prorrogarse por decisión de Presidente. El Presidente presentó el decreto que hace que se prorroguen las ordinarias y no agregó ese tema, y ya no hay forma que se pueda discutir, ya no quedan plazos porque no dan para cumplir con lo que dice el cronograma electoral.

-¿Está firme la posibilidad de que el Presidente vaya por la reelección?

Totalmente, como cualquiera de los otros dirigentes. Él ha manifestado la vocación de serlo y ¿en qué condiciones? Con unas Paso. El otro día dijo una cosa muy fuerte y contundente: “Yo me voy a poner al frente para garantizar que todos puedan participar y todos los que quieran participar tengan la oportunidad de dar esa discusión dentro una Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria”. Él se va a encargar de que eso suceda y que el peronismo unido, en este caso, sea el que muestre una cualidad concreta de los beneficios que reporta nuestra gestión de gobierno, que no fueron los cuatro años que pasaron y que ya los vivimos (por el macrismo).

-¿Massa podría ser candidato del oficialismo?

¿Por qué no? Puede serlo, lo dijo el Presidente, él se va a encargar de que todos puedan participar.

-¿Le inquieta que Juntos por el Cambio vuelva a ser gobierno?

No lo miro de esa manera, no me ocupo de la oposición. Tengo 65 años, empecé a militar a los 14, siempre sostuve que quería ser un cuadro del peronismo que defendiera al peronismo. Y lo que quisiera decirles a los hombres y mujeres que ya han visto pasar pésimos gobernantes, que vean cuáles son los resultados que han obtenido en ese caso.

-Muchas encuestas y analistas consideran que el Frente de Todos perderá las elecciones. ¿Se puede revertir?

No se apuren, no es momento para hacer el puchero. Eso va a ser en marzo o abril, y cuando comience ese momento ahí vamos a estar eligiendo la verdura, no es el momento ahora.

-¿Qué harían para cambiar la imagen negativa del gobierno y tener mayor empatía con la gente?

No es un problema de empatía, es un problema de que puertas para adentro vos no tienes el dinero suficiente en tus bolsillos como para que las cosas estén bien. Lo que va a tener que valorar el pueblo argentino es que en las peores condiciones, nadie los dejó solos. Hubo un gobierno que los llevó a la rastra, que los ayudó, que los empujó, que los puso en las mejores condiciones con lo que tenía y los resultados lo tienen a la vista. Interna Aníbal Fernández fue incorporado al Gobierno para sumar volumen político tras el fracaso en las Paso del 2021. También, como un defensor ante los ataques de la oposición; sin embargo, muchas veces tuvo que salir al cruce de fuertes críticas del kirchnerismo.

-¿Imaginó que iba a enfrentar tanto fuego amigo?

Nunca juego ni jugaré en contra de un presidente peronista, nunca. Si quienes lo critican son fuego amigo, habrá que buscarle la vuelta para demostrarles que están equivocados, que yo lo intento y tan mal no me va.

-¿Ello no debilita al gobierno de Alberto Fernández?

No, no le cierro la boca a nadie, no soy quién, no intentaría hacerlo nunca, pero lo que me gustaría es discutirlo todo lo que quieran.

-En el pasado tuvo diferencias con Alberto Fernández y con Massa, pero siempre defendió al gobierno. Ante las críticas internas, ¿entiende que se debe anteponer la institucionalidad a las posturas ideológicas?

Yo voy a tratar de darle carnadura a una discusión política que sea en beneficio de un pueblo que cree en ello y a eso me atengo. Si yo en algún momento sentí que Alberto, que Massa o que algún compañero mira la cosa de otra manera, no hay que agarrarse a las piñas, no hay que insultarse. Tampoco hay que impedir que el compañero o la compañera hablen, hay que tratar de debatirlo en el justo lugar.

-¿Los trapos sucios se lavan en casa?

Lo mejor es eso, pero no siempre es posible.

-La vicepresidenta cargó contra la inseguridad y cuestionó la gestión del área ¿Cómo tomó esta crítica?

Como que no conoce una parte de lo que sucede. Porque ella de lo que habla es de la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires está haciendo ese tema conmigo y ella no lo sabía. Respecto de otras provincias tenemos un trabajo muy grande. Rosario por ejemplo, entramos en Rosario y en 15 meses que tengo de gestión, tenemos 1.700 operativos con 1.700 detenidos. Es un trabajo muy fuerte, cuando ella lo planteó a mí no me pasa ni de cerca. Porque además ella dice otra cosa, que las fuerzas se autoconducen: yo solo veo una forma de conducir las fuerzas federales que es con decisión. Y hoy a las fuerzas federales las conduce un civil que soy yo. Entonces no acepto eso que dice ella. Ahora: ¿Tiene derecho a decirlo? Claro, es la vicepresidenta y el cuadro más importante que ha tenido el peronismo. Pero en esta se equivoca.

-¿Qué opina de la idea de Patricia Bullrich de utilizar a las Fuerzas Armadas, si se modifica la ley de Seguridad Interior, para combatir el narcotráfico?

Una locura. La ley de Seguridad de Interior lo prohíbe y si el día de mañana cambiara podrían hacerlo, pero es un despropósito porque esa ley fue conquistada con la participación de todos los partidos que hemos estado en contra de las actividades de algunos militares en otro momento, hoy me merecen todo el respeto. Pero hay que ser cuidadoso con esas cosas.

-¿Argentina es un país inseguro?

No, para nada, es muy fácil de dar una explicación. En el mundo hay un solo delito que es prácticamente imposible evitarlo, es el homicidio doloso. Europa tiene un número que ronda el 2% de cada 100 mil habitantes por año, de homicidios dolosos, pero si agarro el continente americano me voy a encontrar con San Pablo que debe tener arriba de 20, Río de Janeiro, arriba de 25%, Miami arriba de 10%, México por arriba de los 15%. Toda esa discusión de número importantes no tiene nada que ver con la Argentina que tiene tan solo 4,2%. Y ese promedio lo generan lugares que incluimos como el Conurbano que puede tener un número más alto o Rosario que tiene un número muy alto. Desde que somos gestión de las fuerzas federales, no tuvimos una sola denuncia por violencia institucional. Tenemos entregas vigiladas que hacía muchísimos años que no se hacían; hemos detenido en estos últimos días a este personaje llamado “Dumbo”, uno de los narcotraficantes más importantes. Cuando se pone uno encima de la fuerza, se puede conseguir mucho trabajando en serio con fuerzas profesionales: las decisiones siempre civiles, las ejecuciones siempre profesionales y de muy buen nivel.