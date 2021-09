El Presidente y Cristina Fernández fijaron posición en el debate que se abrió tras las PASO – Télam

Cristina y Alberto (Foto: archivo).

El presidente Alberto Fernndez y la vicepresidenta Cristina Fernndez expusieron pblicamente sus posiciones en el debate abierto en el Frente de Todos (FdT) tras el resultado de las PASO del ltimo domingo y la decisin de ministros y funcionarios de poner su renuncia a disposicin del jefe de Estado.

El mandatario formul su postura a travs de un hilo de Twitter publicado durante el medioda, despus de que este mircoles el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, iniciara una secuencia de ofrecimientos de salida del gabinete por parte de distintos funcionarios, en una determinacin fundamentada en la necesidad de “interpretar el veredicto” del electorado.





El mensaje del Presidente: “Hay que actuar con responsabilidad”

La vicepresidenta, en tanto, fij su posicin a travs de una carta dada a conocer por redes sociales seis horas despus, en la que analiz la situacin del Gobierno y los resultados de las PASO.

En su hilo de Twitter, el Presidente asegur que la “coalicin de Gobierno”, que es el FdT, debe “escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad”, advirti que “la altisonancia y la prepotencia no anidan” en su nimo y expres su compromiso con la gestin, que “seguir desarrollndose” del modo que “estime conveniente”.

La coalicin de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda reesponsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo. Alberto Fernndez (@alferdez) September 16, 2021

Nuestro mayor desafo es continuar el proceso de reactivacin ya iniciado, promover el empleo y garantizar la educacin y la salud de nuestro pueblo. En cada accin que llevemos adelante, en cada decisin, ese debe ser nuestro norte. Alberto Fernndez (@alferdez) September 16, 2021

Valoro el gesto de las organizaciones sociales y de todos los que me manifestaron su afecto impulsando una movilizacin en mi apoyo. Alberto Fernndez (@alferdez) September 16, 2021

Hay dos modelos de pas en pugna que se debaten en estas elecciones: el que descree del trabajo y la produccin y slo promueve la especulacin financiera y el que cree que con una produccin pujante recuperaremos la dignidad del trabajo para todos y todas. Alberto Fernndez (@alferdez) September 16, 2021

“La gestin de gobierno seguir desarrollndose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo har llamando siempre al encuentro entre los argentinos”, subray.

“Mientras lo haga -aadi- seguir garantizando la unidad del FdT a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra nica obsesin sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria”, plante el mandatario.

Por su parte, la vicepresidenta revel en su carta que se haba reunido con Fernndez en la Residencia de Olivos 48 horas despus de las PASO para proponerle “relanzar” su Gobierno, razn por la cual le haba propuesto el nombre del gobernador de Tucumn, Juan Manzur, como jefe de Gabinete.

Tambin aclar que “nunca” pidi la renuncia del ministro de Economa, Martn Guzmn, quien debe llevar adelante la negociacin con el FMI, y critic al mismo tiempo las “operaciones” de prensa “permanentes” que “slo terminan desgastando al Gobierno”.

Justamente, tanto Manzur como su par de San Juan, Sergio Uac, se reunieron con el Presidente en la Quinta de Olivos: el primero lo hizo por la maana, mientras el mandatario tucumano mantuvo su encuentro con Fernndez durante la tarde.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tambin se traslad a Olivos para delinear las prximas medidas que el Presidente tiene previsto anunciar de manera escalonada, y entre las que se contaran la implementacin de un nuevo mnimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y ms ayuda para las provincias afectadas por las bajantes del ro Paran.

Desde Casa de Gobierno, en tanto, la secretaria de Legal y Tcnica, Vilma Ibarra, aclar que las renuncias puestas a disposicin por De Pedro y otros funcionarios “no fueron aceptadas” por el Presidente.

La discusin en el FdT se produce a tres das de la realizacin de las PASO, en las que la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) logr avanzar posiciones y releg al oficialismo en la mayora de los distritos, con epicentro en la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40 por ciento del padrn electoral.

Las organizaciones Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie haban convocado para hoy a las 15 a una movilizacin en Plaza de Mayo en respaldo del Presidente, pero el propio mandatario pidi desactivar la iniciativa para concentrar la “pica militante” en la campaa para las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

“Nuestro mayor desafo es continuar el proceso de reactivacin ya iniciado, promover el empleo y garantizar la educacin y la salud de nuestro pueblo. En cada accin que llevemos adelante, en cada decisin, ese debe ser nuestro norte”, haba expresado el mandatario en su publicacin.

Por su parte, Fernndez de Kirchner manifest su confianza en que con la “misma fuerza y conviccin” con que el Presidente enfrent la pandemia de coronavirus, tambin se sentar con Guzmn para evaluar el proyecto de Presupuesto 2022.

“Hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro Gobierno. Duerman tranquilos los argentinos… eso nunca va a suceder conmigo”, sostuvo la vicepreisdenta, en referencia al radical Julio Cobos, tras lo cual le pidi al Presidente que “honre la voluntad del pueblo argentino”.

A la decisin de De Pedro de este mircoles se haban sumado luego los ministros Martn Soria (Justicia) Carlos Salvarezza (Ciencia), Tristn Bauer (Cultura) y Juan Cabandie (Ambiente), adems de las titulares del PAMI y Anses, Luana Volnovich y Fernanda Raverta, respectivamente; la secretaria de Comercio Interior, Paula Espaol; el presidente del ACUMAR, Martn Sabbatella, y la directora del INADI, Victoria Donda.

La carta de Cristina Fernndez de Kirchner

Una vez ms me dirijo a mis compatriotas como lo he hecho en otras oportunidades. No es la primera vez. Hace ya casi un ao, el 26 de octubre de 2020, me diriga a los argentinos y las argentinas con el documento “27 de octubre. A diez aos sin l y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas”.

All desgranaba reflexiones acerca del funcionamiento institucional, y de lo que considero el problema central de la economa argentina y la necesidad de abordarlo desde un acuerdo amplio de las distintas fuerzas polticas.

Hoy, releo aquellas lneas de inusitada actualidad en las que tambin mencionaba que las decisiones en el Poder Ejecutivo argentino siempre las toma el Presidente de la Nacin y en las que deca sin eufemismos ni operaciones de prensa en off, que haba funcionarios y funcionarias que no funcionaban.

Tambin recuerdo el acto que se llev a cabo en el Estadio nico de La Plata el 18 de diciembre de 2020, del cual participamos muchos compaeros y compaeras del Frente de Todos junto al Presidente de la Nacin, cuando expres textualmente: “… pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento -el crecimiento econmico del ao 2021 que acertadamente pronosticara el compaero que me haba precedido en el uso de la palabra- se lo queden tres o cuatro vivos nada ms. Para esto, me parece que hay que alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo los de los alimentos y tarifas.”. En esa oportunidad tambin seal: “por eso le digo a todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor… hay otras ocupaciones adems de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente en los sillones que ocupen de ministro, ministra, de legislador o legisladora… sean para defender definitivamente los intereses del pueblo”.

Como no soy mentirosa y mucho menos hipcrita (nunca digo en pblico lo que no sostengo en privado y viceversa), debo mencionar que durante el ao 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el Presidente de la Nacin. Nos vemos all y no en la Casa Rosada a propuesta ma y con la intencin de evitar cualquier tipo de especulacin y operacin meditica de desgaste institucional.

En las primeras 18 reuniones, la ltima de ellas el 07/09/2021, siempre le plantee al Presidente lo que para m constitua una delicada situacin social y que se traduca, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios -especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias: la macrista primero y la sanitaria a los 99 das de haber asumido el gobierno. Igualmente siempre remarqu la falta de efectividad en distintas reas de gobierno.

Tambin seal que crea que se estaba llevando a cabo una poltica de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad econmica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez… me cans de decirlo… y no slo al Presidente de la Nacin. La respuesta siempre fue que no era as, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, bamos a ganar “muy bien” las elecciones. Mi respuesta, invariablemente, era “no leo encuestas… leo economa y poltica y trato de ver la realidad”. Una realidad que me indicaba que en el ao 2015 perdimos las elecciones presidenciales en segunda vuelta y por escasa diferencia, con el mayor salario en dlares de Latinoamrica -que representaba ms del doble del salario actual-, con una inflacin que era menos de la mitad que la actual y con un candidato, Mauricio Macri, que deca que no le iba a sacar a nadie lo que ya tena, sino que slo iban a cambiar las cosas que estaban mal.

Fui, soy y ser peronista. Por eso pensaba que no podamos ganar. Y se lo deca no slo al Presidente. Muchos compaeros y muchas compaeras escucharon mis temores.

El domingo 12 de septiembre de este ao el peronismo sufri una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes. Mientras escribo estas lneas tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graph: “Alberto jaqueado por Cristina”. No… no soy yo. Por ms que intenten ocultarlo, es el resultado de la eleccin y la realidad. Es ms grave an: en la Provincia de Buenos Aires, termmetro inexcusable de la temperatura social y econmica de nuestro pas, el domingo pasado nos abandonaron 440.172 votos de aquellos que obtuvo Unidad Ciudadana en el ao 2017 con nuestra candidatura al Senado de la Nacin… con el peronismo dividido, sin gobierno nacional ni provincial que apoyara y con el gobierno de Mauricio Macri y su mesa judicial persiguiendo y encarcelando a ex funcionarios y dueos de medios opositores a diestra y siniestra.

Recuerdo que, cuando perdimos las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires del ao 2009, con Nstor como candidato a Diputado Nacional -despus de la 125 y de la crisis global del 2008-, quien Alberto considera con justicia el mejor presidente de la democracia, el da lunes siguiente a las elecciones no slo renunci a la titularidad del Partido Justicialista, sino que yo como Presidenta de la Nacin ped la renuncia de quien fuera mi Jefe de Gabinete, entre otros. Y ojo!… habamos perdido en la Provincia de Buenos Aires pero habamos ganado a nivel nacional. A Nstor Kirchner hay que recordarlo en versin completa y no editada.

Sin embargo ahora, al da siguiente de semejante catstrofe poltica, uno escuchaba a algunos funcionarios y pareca que en este pas no haba pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillndose a los sillones. En serio creen que no es necesario, despus de semejante derrota, presentar pblicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al Presidente la reorganizacin de su gobierno?

El martes 14 tuvo lugar, otra vez en Olivos, mi ltima reunin con el Presidente de la Nacin. Haban transcurrido 48hs sin que se comunicara conmigo y me pareci prudente llamarlo y decirle que tena que hablar con l. Deje pasar 48hs deliberadamente, para ver si llamaba (debo decir que de las 19 reuniones, la mayora fueron a iniciativa ma). All le manifest que era necesario relanzar su Gobierno y le propuse nombres como el del Gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete. S que sorprender mi propuesta, es de pblico y notorio las diferencias ya superadas que he tenido con quien fuera mi Ministro de Salud desde el ao 2009, cuando deb remover a quien entonces era mi Ministra de Salud por el fracaso en el abordaje de la pandemia de la gripe A (H1N1). Juan permaneci en su cargo hasta que renunci para disputar la candidatura a Gobernador de la Provincia de Tucumn en el 2015, cargo que obtuvo y revalid por el voto popular no slo a travs de su reeleccin, sino tambin en la eleccin del pasado domingo.

Aunque en realidad, nadie debera sorprenderse por mi propuesta: el 18 de mayo de 2019 le propuse a todos los argentinos y argentinas como candidato a Presidente de la Nacin a Alberto Fernndez.

Por qu cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a travs de su vocero se hacen sobre m y sobre nuestro espacio poltico: Alberto Fernndez quera que el Dr. Eduardo De Pedro fuera su Jefe de Gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podra ahora promoverlo para ese cargo.

A propsito de la categora de funcionarios que no funcionan… el vocero presidencial escapara a aquella clasificacin. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. O tiene alguna otra funcin que desconocemos? La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio.

Por la misma razn me comuniqu con el Ministro de Economa cuando se difundi falsamente que en la reunin que mantuve con el Presidente de la Nacin, haba pedido su renuncia. Las operaciones son permanentes y, finalmente, slo terminan desgastando al gobierno. Es increble que no lo adviertan. Es una pena tanto dao autoinfligido.

Confo, sinceramente, que con la misma fuerza y conviccin que enfrent la pandemia, el Presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su Ministro de Economa para mirar los nmeros del presupuesto. El ao pasado, con ocasin de presentarse el mismo, se estableci que el dficit fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021 -situacin que no se verific como es de pblico y notorio-. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de $420.000 millones. A agosto de este ao, a cuatro meses de terminar el ao y faltando apenas unos das para las elecciones, el dficit acumulado ejecutado en este ao era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, segn la previsin presupuestaria, 2,4% del PBI… ms del doble de lo ejecutado y restando slo cuatro meses para terminar el ao… con pandemia y delicadsima situacin social. No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia est sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos, pasando por Europa y en nuestra regin tambin: el Estado atemperando las consecuencias trgicas de la pandemia.

He sido Presidenta durante dos perodos consecutivos. En el 2008 nos toc atravesar la crisis global ms grande despus de la Gran Depresin del ao ’30. Soportamos corridas cambiarias permanentes -con muchas menos reservas en el Banco Central que en la actualidad- y el asedio de los Fondos Buitre. S que gobernar no es fcil, y la Argentina menos todava. Hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro gobierno. Duerman tranquilos los argentinos y las argentinas… eso nunca va a suceder conmigo.

Tambin estoy convencida que ser imposible solucionar los problemas que dej el macrismo de bajos salarios, altsima inflacin, endeudamiento vertiginoso con acreedores privados y la vuelta del FMI con un prstamo de 44 mil millones de dlares, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc… votando al macrismo o votando sus ideas.

Cuando tom la decisin, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente as, de proponer a Alberto Fernndez como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la conviccin de que era lo mejor para mi Patria. Slo le pido al Presidente que honre aquella decisin… pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones tambin, lo que es ms importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino.