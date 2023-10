El primer ministro británico evitó señalar responsables del ataque al hospital de Gaza

El primer ministro Rishi Sunak aseguró este miércoles que el Reino Unido trabaja para averiguarqué provocó una explosión que dejó cientos de palestinos muertos en un hospital de la Franja de Gazaen medio de bombardeos israelíes tras los recientes ataques de Hamas.

Ante el Parlamento, Sunak llamó a no sacar conclusiones apresuradas sobre afirmaciones de Hamas de que el hospital Al Ahri Arab de Ciudad de Gaza fue alcanzado por un ataque aéreo israelí, aunque dijo que Israel debía respetar el derecho internacional.

El Ejército israelí negó las acusaciones de Hamas y dijo que el hospital fue alcanzado por un cohete «fallido» que el grupo islamista palestino Yihad Islámica intentó disparar a territorio israelí desde Ciudad de Gaza.

Israel ha estado bombardeando la Franja de Gaza con aviones de combate y artillería en respuesta a un ataque de cientos de milicianos de Hamas que el 7 de octubre se infiltraron en territorios israelí y asesinaron a más de 1.400 personas, en su mayoría civiles.

We are all shocked by the scenes at the al-Ahli Arab Hospital.

Our intelligence services are rapidly analysing the evidence to independently establish the facts. pic.twitter.com/qUTVPvUoBa

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 18, 2023