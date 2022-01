El príncipe Andrés de Inglaterra renunció a sus cargos honoríficos

La decisión del príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, de renunciar a sus cargos honoríficos a la cabeza de regimientos militares y asociaciones benéficas parecen constituir una marca más que clara de la decisión de la familia real de alejar las desventuras del duque de York, en este caso judiciales, del Palacio de Buckingham.

«Con la aprobación de la reina y su acuerdo, los títulos militares del duque de York y sus patrocinios reales han sido devueltos a la reina», precisó un breve comunicado de la familia real, que remarcó que Andrés “seguirá sin desempeñar ninguna función pública y se defenderá en este caso en calidad de ciudadano privado».

Algunos de esos títulos militares se los había ganado el príncipe por su participación en la Guerra de Malvinas, en 1982, de la que volvió convertido casi en héroe.

La referencia a “este caso” del comunicado es el que tiene que ver con una denuncia en Nueva York por agresiones sexuales, en 2001, a una mujer que por entonces tenía 17 años, parte todo de un escándalo que incluye el suicidio del financista estadounidense Jeffrey Epstein y la condena a su expareja y amiga Ghislaine Maxwell, culpable de tráfico de menores con fines sexuales.

