El príncipe Enrique y Meghan Markle renuncian a sus títulos reales y a la financiación pública | Internacional

La solución a la crisis desatada en la Monarquía británica ha sido cortar por lo sano y evitar cualquier arreglo intermedio. El príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, dejarán de usar los títulos reales que ostentaban y, al final de un periodo de transición que se extenderá hasta la primavera de 2020, ya no recibirán más fondos públicos para sostener sus actividades y su vida privada. Seguirán siendo los duques de Sussex, y como tales podrán continuar apadrinando todas aquellas organizaciones y proyectos sociales en los que ya están involucrados, pero ya no podrán encabezar sus nombres con las siglas H. R. M. (His o Her Royal Majesty, Su Alteza Real), y en consecuencia ya no serán considerados representantes de la reina ni de la Monarquía británica.

Enrique y Markle se comprometen además a devolver los casi tres millones de euros del erario público con que se renovó su residencia de Frogmore Cottage, en la localidad de Windsor, que piensan seguir manteniendo como su hogar en el Reino Unido.

“Después de muchos meses de conversaciones y de discusiones recientes, me agrada anunciar que hemos encontrado juntos un modo constructivo y de apoyo para mi nieto y su familia”, dice el comunicado de Buckingham en nombre de Isabel II que se ha conocido este sábado. “Harry, Meghan y Archie serán siempre miembros muy queridos en nuestra familia. Me hago cargo de los retos que han experimentado como consecuencia del intenso escrutinio de los dos últimos años, y apoyo su deseo de tener una vida más independiente. Quiero agradecerles su dedicación a lo largo del país, la Commonwealth (Comunidad de Naciones) y más allá, y me siento particularmente orgullosa por el modo en que Meghan ha pasado a ser parte tan rápidamente un miembro de nuestra familia. Toda mi familia desea que el acuerdo de hoy les permita empezar a construir una nueva y pacífica vida”.