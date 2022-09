El PRO avaló el texto, pero se fue de la sesión para evitar una “tribuna K”

El PRO logró no romper con la estrategia de Juntos por el Cambio pero, a la vez, terminó diferenciándose tanto en el Congreso como en la forma de enfrentar el dilema político que implicó el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El objetivo que se trazó el partido que creó Mauricio Macri era no participar de una sesión especial en la Cámara Baja si es que no se modificaba el texto que originalmente había presentado el Frente de Todos en Diputados. En particular quitar la idea de que el intento de asesinato tuvo como responsables secundarios a “los medios”, la “Justicia” y los “discursos del odio”, pero sosteniendo el repudio.

En rigor, en un Zoom el viernes por la noche las principales figuras del PRO, sin el ex presidente, habían decidido no participar de la sesión en esas condiciones. A media mañana de ayer en una cumbre de los jefes de las bancadas de JxC se informó que el oficialismo había cambiado el texto. En ese marco, la segunda discusión, que tuvo al jefe del bloque, Cristian Ritondo, como negociador, fue que no haya discursos si no se podía garantizar un clima de paz en el recinto. O, en todo caso, que se vote el proyecto de resolución primero y que luego cada bancada opte. En el caso del PRO: irse del recinto una vez sancionada la iniciativa primero. Esto último fue lo que ocurrió finalmente.

De hecho, apenas un tercio de los más de cincuenta diputados que comanda Ritondo estuvieron en la votación. Y, de hecho, solo habló Ritondo con la idea de que el objetivo de la sesión estaba cumplido al aprobarse la resolución. En un muy breve discurso, que fue consensuado con varios de los diputados de la bancada, explicó la posición del partido a nivel nacional.

“Creemos que no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito sino el Poder Judicial. No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado para tener más divisiones, asignar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar a la oposición política, al Poder Judicial y a los medios de comunicación como lamentablemente venimos escuchando en estas horas”, dijo, a minutos de retirarse junto al resto de los diputados que lo acompañaron. Entre otros, María Eugenia Vidal y el larretista Álvaro González.

“Como no teníamos garantías que los discursos iban a ser racionales, preferimos votar la resolución e irnos”, explicó a PERFIL uno de los legisladores del bloque.

De hecho, ayer hubo chats cruzados entre diputados: los moderados acusaban a los “halcones” de ponerse duros sin ir al Congreso. “Hay posiciones internas que no acompañan a la situación general”, plantea uno de los moderados.

Con todo, el radicalismo, ya desde el viernes, quería ir a sesionar. El jefe del bloque mayoritario, Mario Negri, fue uno de los que sostenía esta posición, aunque nunca hubiera avalado el texto original que había presentado el oficialismo. “No podemos abandonar el recinto porque después hacen lo que quieren”, planteó Negri ante los jefes de bloque. Por ello, la diagonal que planteó Ritondo fue la salida que encontraron en JxC para no terminar divididos públicamente, a pesar de que la zona donde se ubica el PRO quedó vacía toda la sesión.

“El éxito es lo que se votó: sin los fundamentos que proponía el kirchnerismo”, cerró uno de los diputados más reconocidos de la bancada.

Con todo, esa misma tarde el chat de Whatsapp del bloque volvió a prenderse: una frase del titular de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, generó el repudio de los diputados cercanos a Patricia Bullrich. Gerardo Milman y Luciano Laspina, los más cercanos a la titular del PRO, salieron a repudiarlo en el chat y en público respectivamente.