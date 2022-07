El pronóstico de Espert para el dólar y la inflación

«Si antes era Alberto (Fernández) al Gobierno y Cristina al poder, ahora, esa fórmula se profundizó, con más poder hacia ella», expresó el economista liberal durante una entrevista con NA en su despacho del edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación.

Con relación a Cristina Kirchner, Espert agregó: «Además, siempre lo dijo a esto: cuando era Presidenta y Axel Kicillof su ministro, Cristina afirmó que la ministra de Economía era ella».

«Ahora repitió ese experimento con Batakis como vocera», subrayó, y añadió: «Esto augura problemas más graves para la Economía».

«Sin dudas, la inflación se acelerará, como también la tensión sobre el dólar«, dijo Espert, en el corolario de otra semana de alta volatilidad cambiaria en la «city» porteña, con la cotización del billete estadounidense ubicándose por encima de los 270 pesos por unidad para la venta en el mercado paralelo y el contado con liquidación a más de $300.

Y continuó: «Habrá que ver qué pasa con las metas del Fondo Monetario Internacional cuando se incumplan». Batakis dijo días atrás que la Argentina respetará los lineamientos del pacto con ese organismo con sede en Estados Unidos.

Por otra parte, consideró acerca de la tensa relación actual entre los dos principales dirigentes del Frente de Todos y del Gobierno: «Si bien esto no está asentado en ningún lugar, el compromiso que había de Alberto Fernández con Cristina Fernández para solucionarle todas sus causas judiciales, motivo por el cual él fue el candidato a presidente en lugar de ella, no se está cumpliendo».

«Eso produjo una fractura en el Frente de Todos. Cristina se está tomando venganza del hecho que Alberto no le haya sido funcional a la resolución de sus problemas judiciales. La serruchada de piso que está recibiendo tiene mucho que ver con eso y no tiene vuelta atrás en el sentido de que el kirchnerismo decidió romper con el albertismo, refugiarse en la provincia de Buenos Aires y que Dios lo provea a Alberto con el futuro», añadió.

«Esto es muy grave porque, en una situación económica delicada, provocada por el Gobierno, que además se le agregue una incertidumbre política tan grande por la fractura que hay en la coalición gobernante, genera más desconfianza. Y la desconfianza siempre es recesiva, inflacionaria y tensiona el mercado del dólar», consignó.

NA – ¿Y la oposición?

JLE – Juntos por el Cambio tiene una gran tensión adentro. No es lo mismo -una parte- del PRO, que la Unión Cívica Radical (UCR) o la Coalición Cívica (CCA). Hay un corrimiento de la sociedad hacia ideas de centroderecha y el PRO lo está leyendo con mayor velocidad que el resto de los integrantes del espacio.

– ¿El PRO o Macri y Bullrich? ¿Podrán?

– Sí, Macri y Bullrich. Ellos están tirando bien de la cuerda para llevar a su partido más hacia la derecha. No será fácil, no sé si lo van a lograr. Tampoco sé cuánto creerles el giro hacia el liberalismo.

– Teniendo en cuenta esta duda que siembra en torno al giro de Los Halcones del PRP, la historia reciente nos dice que Macri, después de haber ganado de forma categórica las elecciones de medio término, tampoco fue hacia políticas liberales. ¿Por qué ahora sí lo haría?

– Porque como gente que juega mucho a la política y conoce del tema, sabe que la sociedad giró hacia el lado nuestro, el liberal.

Entonces, yo no descarto que solo por una cuestión de supervivencia política -quizá- giren para ese lado. Si ganaran eventualmente las elecciones de 2023, quizás hicieran algo de esto -respecto a políticas liberales-, pero no creo que mucho. Para llevar adelante políticas hay que estar muy convencidos, no tiene que ser solo un tema de conveniencia política.

– ¿Por qué?

– Porque a lo que te enfrentas para cambiar a la Argentina para bien, paradójicamente, es muy difícil de enfrentar y doblegar.

– ¿Cuál sería la condición necesaria?

– La condición necesaria para doblegar es sentirlo. No creo que la simple conveniencia política alcance, es mucha la fortaleza que hay que tener. Tenes que pelearte contra Juan Grabois, Emilio Pérsico, Hugo Moyano, Roberto Baradel; también contra los empresarios prebendarios, esos que están en los Cuadernos de las Coimas. Ahí tenés el foco de pus de la Argentina.

– ¿Qué explicación tiene la brecha cambiaria actual? ¿Por qué es tan grande?

– Automáticamente que se establece un control de cambio aparece la brecha. Lo grande de la brecha es la expectativa de devaluación que hay del dólar oficial en el futuro. Eso es consecuencia de una muy mala política económica que tenemos. El mercado es lo más democrático que hay porque hay miles de personas interactuando. A esta altura, el mercado y la sociedad saben que estas cosas terminan mal. Los controles de cambio siempre terminaron con grandes devaluaciones del dólar oficial, grandes inflaciones, desequilibrios políticos y sociales.

– Pensando en 2023, ¿tiene salida el Gobierno de esta crisis?

– Te respondería en dos planos: sí, tiene. Pero recién está empezando la crisis. En los últimos 60 años hubo siete crisis. ¿A cuál te va a parecer? No lo sé. Vamos a una crisis de acá a 2023.

Dado que se sembraron tormentas, se cosecharán tempestades.

– ¿Qué debería hacer el Gobierno?

– Sería ideal que no profundicen más el cepo porque generarán la respuesta que obtuvieron estos últimos días. Hay serias advertencias que la economía se encamina a una recesión por culpa del cepo. Deberían liberar el mercado del dólar y que encuentre su punto de equilibrio. Tengo miedo que ocurra lo que pasó siempre que se profundizó un cepo en situaciones similares a estas: se termina metiendo mucha presión a una olla que termina explotando y el dólar salta innecesariamente.

– Estos movimientos macroeconómicos, ¿pueden repercutir en la gobernabilidad del presidente Alberto Fernández?

– Sí, claro, pero el presidente no ayuda en nada a la gobernabilidad. Llegó de Alemania y se fue a visitar a Milagro Sala con el país en problemas. No hace mucho para su propia gobernabilidad.

– Hablemos del «festival de importaciones»…

– El festival, como algo peyorativo, es la propia impericia del Gobierno. Cristina, sin saberlo, porque está demente, se critica a ella misma. La parte criticable del boom importador es el de la energía porque es mala praxis. El resto es acompañar el crecimiento.

– El kirchnerismo tiene una retórica anti-empresarial y contra la «patria contratista» -al menos en lo discursivo- y usted argumenta que un sector de la clase empresarial es parte de los grandes problemas estructurales. ¿Hablan de lo mismo?

– Sí, es cierto. Ellos detestan al agro, pero aunque no lo tengan tan claro detestan a todo aquello en lo cual tiene ventajas comparativas naturales, como el agro, el petróleo, energía eólica, energía solar, turismo, economías regionales. Además, en lo discursivo critican a todos los sectores con ellos tienen negocios, pero lo hacen para no mostrar lo que está detrás del cortinado que son los grandes negocios. Es discursivo para esconder la realidad de este sistema. En cambio, mi crítica no es solo dialéctica. Para mí el empresario prebendario es un problema serio.

– Usted habla de corporación política y su colega Javier Milei de casta, ¿qué diferencias existen entre esos conceptos?

– Yo tengo una visión más sistémica del problema de la Argentina, no es solo un tema de la casta política. En ese sentido, no tiendo a ser monocausal, con otras sí. La decadencia del país es un fenómeno multicausal: está la corporación judicial, la sindical, la de los empresarios que hablábamos anteriormente.

Tiendo a ser más amplio…

– ¿Podríamos definirlo como liberal clásico respecto al resto del movimiento liberal?

– Yo abracé la economía como una ciencia, como la Escuela de Chicago, y esta visión no es algo menor; la economía es ciencia porque lo puedo probar. Mientras que el libertario -de la escuela austríaca- tiende a hablar del deber moral de la libertad. Yo tiendo a tener una visión científica de la libertad.

– ¿Eso los transforma a ellos en populistas?

– Hay un populismo de derecha, pero no solo en los libertarios, hay mucha gente que dice alegremente, ´Hay que bajar impuestos´, ¿y cómo financian al Estado? El nuevo populismo es ése. Habla del costo político de bajar impuestos, que es bajar el gasto público.

– ¿Qué análisis hace del movimiento liberal en la actualidad?

– Mi diagnóstico es muy favorable. Este movimiento se restauró en 2019, después de 30 años que había desaparecido, con mi candidatura presidencial. Después de (Álvaro) Alsogaray nunca más tuvo la Argentina un candidato liberal auténtico. En la calle y en los medios se discuten nuestras ideas, es decir, las ideas están aceptadas, pero la duda pasa por si se pueden ejecutar o no. Hoy vemos a Adam Smith Larreta, Milton Macri, Ludwig Von Bullrich.

Esto lo logramos los liberales, avanza la libertad…

– ¿Avanza la libertad?

– Sí, nosotros fuimos críticos en esto. Javier Milei también colaboró porque es un imán para los chicos.

– Hablemos del Milei actual, el de las últimas semanas, ¿qué ideas comparte y en cuáles difieren?

– Si lo cortamos en las últimas semanas, no comparto nada: ni el comercio de órganos, la sugerencia del comercio de bebés, ni bancar a los manteros.

– ¿Portación de armas?

– Tampoco. La seguridad la tiene que proveer el Estado porque para eso la gente paga impuestos. Ahora, los legítimos usuarios es otra cosa, pero libre p